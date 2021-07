Mile21, piattaforma che monitora consumi ed emissioni auto

Una piattaforma online che permette di monitorare consumi ed emissioni delle auto e che fornisce consigli su come guidare in maniera efficiente e green. Si chiama Mile21 e finora ha ottenuto risultati incoraggianti: 8.511 utenti iscritti, 6.393 veicoli registrati, 7.070 rifornimenti fatti e annotati sulla piattaforma, 854 veicoli che hanno registrato almeno 3 pieni e i cui proprietari stanno beneficiando dei consigli per risparmiare.

Ecco un esempio concreto. "Abbiamo preso in considerazione - spiega in una nota Altroconsumo - cinque utenti anonimi della piattaforma che hanno utilizzato finora Mile21 con regolarità, registrando molti rifornimenti. Dopo aver messo in pratica i consigli di guida green, questi cinque utenti hanno riscontrato una riduzione dei consumi fino al 9% circa".

Mile21 è candidato come miglior sito nella categoria 'Better World' degli '.eu Web Awards 2021'. Si può votare fino al 5 agosto.