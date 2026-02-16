circle x black
Mobilità militare, al via l’esame in Commissione del Senato degli atti dell’UE

16 febbraio 2026 | 16.48
La Commissione Affari esteri del Senato ha avviato l’esame dei progetti di atti legislativi UE sulla mobilità militare (JOIN 846/2025 definitivo) e sul trasporto di merci, materiali e personale militare nell’Unione (COM 847/2025 definitivo). In sede di presentazione dei provvedimenti, il relatore, Sen, Barcaiuolo (FDI) ha riportato una serie di osservazioni, tra cui: la proposta della Commissione mira a migliorare la mobilità militare nei Paesi UE per garantire rapidità, sicurezza e continuità nel trasporto di materiali, merci e personale militare; l’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta dell’Unione a crisi e conflitti riducendo al minimo l’impatto sul traffico civile; il provvedimento affronta ostacoli quali la presenza di norme divergenti, procedure frammentate, infrastrutture inadeguate e scarsità di mezzi a duplice uso; viene proposta l’introduzione di un quadro armonizzato di autorizzazioni con formalità doganali semplificate e l’indicazione di un coordinatore nazionale per ogni Stato membro; viene richiesto l’aggiornamento delle infrastrutture strategiche e controlli annuali sulla prontezza militare; è previsto un meccanismo speciale di emergenza (EMERS) che permette di ottenere autorizzazioni automatiche e accesso prioritario alle infrastrutture in situazioni critiche; viene istituita una riserva di solidarietà con capacità di trasporto aggiuntive a disposizione degli Stati. Nella fase di discussione generale è intervenuto, tra gli altri, il Sen. Alfieri (PD), che ha richiamato l’attenzione dei commissari sull’importanza dei documenti in disamina, dato che, ad esempio, la sola programmazione strategica europea implica un impegno finanziario di 17,8 miliardi di euro.

La scheda del provvedimento JOIN 846/2025

La scheda del provvedimento COM 847/2025

