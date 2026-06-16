Emporio Armani lancia la nuova famiglia di borse '1981'

La collezione comprende hobo dalla forma arrotondata, tote bag, borse a mano e shoulder bag e prende il nome dall'anno di nascita del brand

Emporio Armani presenta ‘1981’, la nuova famiglia di borse che prende il nome dall’anno di nascita del brand, una data che racchiude l’origine di una visione che da sempre si basa su un linguaggio riconoscibile, capace di parlare a un pubblico ampio. ‘1981’ esprime perfettamente questa idea attraverso una serie di accessori che uniscono alta qualità, design creativo e funzionalità, pensati per una generazione attenta e consapevole. Ogni modello presenta dettagli pratici che accompagnano con stile i diversi momenti della giornata, dal lavoro al tempo libero. Il progetto prende forma da una ricerca negli archivi del brand e dal recupero di una micro-stampa distintiva, riletta in chiave contemporanea, che diventa elemento identificativo della collezione e ne esprime l’estetica moderna, essenziale che va al di là delle tendenze.

Tratti puliti, volumi trasversali e particolari misurati danno forma a borse che si adattano con naturalezza alle diverse occasioni e completando ogni look con carattere. L’accessorio diventa così espressione di versatilità, mantenendo un’identità forte. Elemento comune è un segno nuovo e discreto: un gioco di pieghe e dettagli ispirato all’arte giapponese dell’origami che definisce superfici tattili e riconoscibili, introducendo un linguaggio visivo essenziale ma ricco di personalità.

La collezione comprende hobo dalla forma arrotondata con una leggera 'piega' asimmetrica, tote bag, borse a mano e shoulder bag con pattina squadrata. Le rifiniture sono curate: il moschettone richiama il mondo dei gioielli e l’heritage del brand, mentre charms dalle piegature delicate introducono accenti di ispirazione orientale. La palette di colori privilegia tonalità senza tempo – cuoio, nero e taupe – in grado di dialogare con qualsiasi look. Le borse della collezione Emporio Armani '1981' sono ora disponibili in selezionati negozi Emporio Armani nel mondo e su Armani.com