circle x black
Cerca nel sito
 

Fendi, il corpo libero secondo Chiuri tra Carrà e Celentano

Pizzi, ricami, velluto e pelliccia riciclata per una collezione senza gerarchie, tra maschile e femminile

Tre look di Fendi per la pimavera-estate 2027
Tre look di Fendi per la pimavera-estate 2027
23 settembre 2026 | 19.06
Federica Mochi
LETTURA: 5 minuti

Un remix di ‘A far l’amore comincia tu’, poi ‘Rumore’ di Raffaella Carrà, e quel ‘Prisencolinensinainciusol’ quasi impossibile da tradurre in parole ma immediatamente riconoscibile nella voce di Adriano Celentano. È su questa sequenza che Fendi costruisce la colonna portante della primavera-estate 2027 e, insieme, la visione di Maria Grazia Chiuri: tornare a un’idea di moda in cui il corpo non sia soltanto qualcosa da vestire ma con cui giocare ed esprimersi. La passerella negli headquarter di via Solari è una grande stanza degli specchi. Gli ospiti sono seduti sotto file di lampadine gialle, in un’atmosfera che richiama gli anni Settanta, mentre luci led si accendono e spengono cambiando continuamente la percezione dello spazio. Modelle e modelli avanzano dentro una struttura di plexiglas, moltiplicate dai riflessi. Lo specchio, da oggetto quotidiano attraverso cui guardiamo noi stessi, diventa qui uno strumento per mettere in relazione corpi diversi e costringere il pubblico a incontrare anche l’immagine dell’altro.

È il dispositivo scelto da Chiuri per raccontare una collezione che parte proprio dal corpo. Più che l’immagine ideale del corpo la sua possibilità di essere mostrato, coperto, sovrapposto, trasformato. “Sto cercando di definire e chiarire l’identità di Fendi, portando in questa collezione la mia visione personale della maison, con occhi diversi - spiega la stilista, che ha mosso i suoi primi passi proprio in Fendi -. Volevo riportare l’energia di quando abbiamo iniziato a lavorare nella moda, la passione per questo mestiere, quando era meno mainstream, con un legame forte con la sperimentazione e la libertà creativa, meno pressata dal giudizio e rivolta a un pubblico più ristretto”. Il riferimento agli anni Settanta non intende però essere un esercizio di nostalgia. “Non sono nostalgica - ammette Chiuri - ma consapevole da dove vengo”. Il punto è recuperare un certo modo di intendere la moda. “La silhouette continua a essere legata a certi riferimenti di Karl Lagerfeld degli anni Settanta ma è anche molto libera di mostrare il corpo, con una silhouette scivolata” sottolinea la creativa.

Al centro ci sono Raffaella Carrà e Adriano Celentano, scelti per quello che rappresentavano prima ancora che per ciò che indossavano. “Entrambi hanno influenzato un’idea di sensualità familiare – racconta Chiuri -. Celentano è stato il primo uomo sexy nell’immaginario italiano, Carrà era sexy ma anche familiare. Io sono cresciuta con questo tipo di riferimenti e ho sentito il bisogno di recuperarli”. Il loro rapporto con il corpo diventa una delle chiavi della collezione. “I riferimenti sono nello spirito e nell’uso del corpo di Raffaella Carrà e Celentano – fa notare la stilista -. Erano cantanti ma anche ballerini, persone dello spettacolo: c’era una relazione tra il loro corpo e l’abito, lo definivano da soli, non si facevano vestire, decidevano loro come vestirsi e come performare. A me piace questo della moda, il fatto che possa dare questa opportunità”.

E allora ‘Prisencolinensinainciusol’, con quel linguaggio inventato da Celentano nel 1972 per imitare il suono dell’inglese americano in passerella diventa il simbolo di una libertà creativa che non ha bisogno di spiegarsi fino in fondo. La sua presenza, insieme a Carrà, porta dentro Fendi una cultura popolare italiana capace di essere sofisticata senza perdere il contatto con il pubblico. “Alcuni ragazzi che lavorano con me non li conoscevano ma poi si sono galvanizzati - spiega Chiuri -. Le nuove generazioni vivono la moda in modo meno libero di quando ho iniziato io: sentono molto il giudizio degli altri e questo mi dispiace. Oggi c’è poco corpo, si va meno in discoteca. Allora, in discoteca, eri libero; oggi è tutto molto clean”. La collezione lavora così sulla sovrapposizione e sull’assenza di gerarchie: intimo maschile e femminile come punto di partenza, pizzi e ricami, seta e maculato, lucido e opaco, velluto e pergamena. La giacca da camera esce dalla sua funzione e finisce in strada, le scarpe diventano gioielli, punk e borghese convivono. Gli abiti lasciano emergere il corpo, lo coprono e lo scoprono, lo deformano attraverso le sovrapposizioni. “Così come si mescolano i corpi, si mescolano gli indumenti nelle diverse sovrapposizioni, nelle diverse fogge, nelle diverse lunghezze, nei diversi materiali, nelle diverse consistenze”. L’obiettivo, dice Chiuri, è “esaltazione dei corpi, non costrizione”.

Anche il lavoro sulla pelliccia segue questa logica. Chiuri torna a ribadire l’importanza del riciclo e riuso di pellicce come possibilità concreta per mantenere in vita materiali e patrimonio della maison, a partire anche dalla borsa Baguette. Un progetto di upcycling e riciclo avviato in occasione del debutto della stilista alla guida della maison romana, con l'obiettivo di rimettere a modello le pellicce vintage o ereditate. “Stiamo rimettendo in ciclo alcuni materiali per ripararli e non perdere il Dna della casa, associandolo a un’idea più chiara della silhouette, della donna e dell’uomo” assicura Chiuri. E sul fondamento ecologico del riuso delle pelli, spiega: “Penso che si possa parlare di tutto senza fare discorsi ideologici. Il riuso mi sembra l’unica via che possa traghettare non solo l’aspetto economico, ma anche una consapevolezza diversa nell’acquisto, con un’idea di durevolezza. Se però deve essere un discorso ideologico, siamo in un sistema capitalistico. L’idea che la moda debba salvare il mondo mi sembra eccessiva”.

Il riferimento a Carrà e Celentano si allarga anche a Renato Zero e a una stagione della cultura italiana in cui moda, musica, televisione e spettacolo dialogavano continuamente. "Renato Zero, Carrà e Celentano li ho sempre trovati molto familiari, avevano qualcosa in cui potersi rispecchiare”. La craftsmanship resta uno dei fondamenti della griffe ma Chiuri prova a sottrarre la moda alla sola dimensione della performance contemporanea. “Anche gli stilisti oggi sentono il peso del giudizio, della performance e della responsabilità. Bisogna riportare quella gioia e quell’energia creativa e innovativa”. È una riflessione che si allarga al ruolo stesso del direttore creativo nel fashion system. “Quali convenzioni ho sfidato? Credo quella di essere direttrice creativa di un’azienda di moda e, da Dior, ancora di più. Forse ho sfidato la convenzione del sistema moda”. Nel parterre, ad applaudire la sfilata, star come Alicia Keys, Jovanotti, Monica Bellucci, Iris Law, Bang Chan degli Stray Kids ed Eleonora Abbagnato. (di Federica Mochi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Moda Fendi Primavera Estate 2027 Corpo libero Sensualità familiare Pelliccia
Vedi anche
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video
Tumori, Calabrò (Regina Elena): "La parola è importante nella malattia, può rappresentare un farmaco" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza