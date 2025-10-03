Gensami debutta a Parigi con la primavera-estate 2026

Parigi accoglie per la prima volta Gensami, il marchio milanese di maglieria Made in Italy fondato da Miruna Gheordunescu, che presenta la sua prima collezione spring/summer 2026 all’interno di una collettiva dedicata ai designer emergenti. In soli quattro anni di vita, Gensami è già presente in circa 60 boutique multi-brand luxury distribuite in 15 Paesi, tra cui Italia, Francia, Stati Uniti, Middle East e Russia, e continua a crescere rapidamente, di anno in anno.

Per la primavera-estate 2026, Gensami celebra una femminilità che osa, ispirandosi alla sua fondatrice, imprenditrice internazionale. È il ritratto di una donna che intreccia carriera, famiglia, vita sociale e cura di sé, vivendo ogni giorno con forza e grazia e trasformandolo in un gesto di stile. La 'Linea Gialla', firma stilistica della maison, attraversa la collezione e rende ogni look immediatamente riconoscibile.

Con il debutto parigino, Gensami porta nel cuore della moda internazionale la sua visione: un invito a 'Follow the Yellow Thread', a seguire il filo delle connessioni che ci uniscono, con uno stile che unisce Made in Italy, innovazione e contemporaneità.