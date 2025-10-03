Gensami debutta a Parigi con la primavera-estate 2026

Il marchio milanese di maglieria, fondato da Miruna Gheordunescu, presenta la sua prima collezione all’interno di una collettiva dedicata ai designer emergenti
Parigi accoglie per la prima volta Gensami, il marchio milanese di maglieria Made in Italy fondato da Miruna Gheordunescu, che presenta la sua prima collezione spring/summer 2026 all’interno di una collettiva dedicata ai designer emergenti. In soli quattro anni di vita, Gensami è già presente in circa 60 boutique multi-brand luxury distribuite in 15 Paesi, tra cui Italia, Francia, Stati Uniti, Middle East e Russia, e continua a crescere rapidamente, di anno in anno.
Per la primavera-estate 2026, Gensami celebra una femminilità che osa, ispirandosi alla sua fondatrice, imprenditrice internazionale. È il ritratto di una donna che intreccia carriera, famiglia, vita sociale e cura di sé, vivendo ogni giorno con forza e grazia e trasformandolo in un gesto di stile. La 'Linea Gialla', firma stilistica della maison, attraversa la collezione e rende ogni look immediatamente riconoscibile.
Con il debutto parigino, Gensami porta nel cuore della moda internazionale la sua visione: un invito a 'Follow the Yellow Thread', a seguire il filo delle connessioni che ci uniscono, con uno stile che unisce Made in Italy, innovazione e contemporaneità.