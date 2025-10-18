Giorgio Armani, da Mastronardi a Smutniak l'omaggio nella capitale

La cura e l'attenzione ad ogni singolo dettaglio, la passione 'violenta' per il proprio lavoro, la 'sicurezza' che donano i suoi abiti, la profonda libertà che comunicano nell'indossarli. Tre giovani attrici, Alessandra Mastronardi, Greta Ferro, Kasia Smutniak hanno ricordato oggi, nell'ambito di 'Forces of Fashion', l'evento promosso da 'Vogue Italia' nella capitale, nella sede dell'Acquario Romano, Giorgio Armani, il grande maestro scomparso all'età di 91 anni lo scorso 4 settembre. Aneddoti, ricordi, un modo diverso e iperfemminile di 'indossare' la moda.

"La prima volta che ci siamo incontrati - ha ricordato Alessandra Mastronardi - eravamo a Milano e faceva molto, molto freddo. Indossavo un cappotto e una sciarpa. Armani si avvicinò e trasformò la sciarpa in un enorme fiocco, perfetto. Rimasi così per tutta la sera, non osavo scioglierlo. Mi ha poi vestito per la Mostra del Cinema di Venezia nel 2019. I suoi abiti mi davano la forza per affrontare il mio ruolo di madrina, la mia prima volta su quel red carpet, quella forza che mi mancava e di cui avevo assoluto bisogno. I suoi vestiti? - ha aggiunto - Non erano 'semplici', in modo banale, piuttosto erano vestiti complessi. Armani ha studiato moltissimo per arrivare a quella apparente 'semplicità'". Alessandra Mastronardi ha ricordato Armani come "un uomo dall'energia incredibile, la sua presenza si sentiva, e poi quegli occhi... di ghiaccio, era un essere carismatico, trasmetteva serenità e rigore".

Anche l'attrice e modella di origine polacca Kasia Smutniak, ha vestito spesso nel corso della sua carriera Giorgio Armani. "Con lui mi sentivo sexy, a mio agio - ha rivelato- Era una figura inarrivabile, ti spiazzava, ma ti dava sicurezza". La giovane Greta Ferro, non ha mai dimenticato il primo incontro con Giorgio Armani, le parole del celebre couturier prima della sfilata. "Mi ha guardato e mi ha detto, 'ma non sei tanto alta' - ha ricordato l'attrice- Con lui ho imparato cosa significhi essere libera anche con un abito e poi continuo ad essere sorpresa dalle sue creazioni, eterne. Ogni abito una donna potrà portarlo per sempre, sono senza tempo. Di Giorgio Armani - ha concluso- ricorderò sempre la sua coerenza. Un uomo che non è mai sceso a compromessi".