H&M, arriva la collezione di Glenn Martens

H&M si prepara a lanciare la tanto attesa collezione H&M Glenn Martens. Il designer belga, al timone creativo di Diesel e Maison Margiela, sta ridefinendo il panorama della moda contemporanea, e questa nuova collaborazione offre ad un pubblico più ampio l’opportunità di accedere a capi inediti, caratterizzati dai suoi tratti distintivi. Il lavoro di Martens ha sempre sfidato i confini della moda, e questa partnership con H&M dimostra il suo impegno nel renderla accessibile a tutti. Oggi viene svelata l’intera collezione: una selezione eterogenea e versatile che comprende abbigliamento femminile, maschile, capi unisex e accessori.

La caspsule reinventa gli archetipi dell’abbigliamento in nuove e inaspettate forme. Il processo creativo, frutto di una ricerca approfondita, ha portato Martens a esplorare l’archivio di H&M per selezionare capi iconici amati dai clienti - dalle t-shirt best-seller alle camicie a quadri, ai bomber e ai denim. Ogni capo è stato reinterpretato in modo straordinario, giocando con l’effetto trompe-l’œil e la personalizzazione. Grazie a tecniche di rimodellamento come l’uso di foglie metalliche e fili strutturali, molti capi possono essere adattati da chi li indossa, creando silhouette scultoree uniche. La collezione rende anche omaggio al percorso di Martens come designer e al suo lavoro iconico per Y/Project, con diversi capi - dagli stivali alle stampe - che richiamano elementi chiave del suo archivio.

“Vedo questa collezione - afferma Glenn Martens - come una grande famiglia di capi, con funzioni e personalità diverse: come le persone, evolvono e cambiano ogni giorno. Sono sempre stato affascinato dagli abiti che fanno parte della nostra quotidianità, e l’idea degli archetipi e dei capi essenziali è stata il punto di partenza per questo progetto speciale e gioioso con H&M". Aggiunge la designer Ann-Sofie Johansson: “Credo davvero che questa sia una delle collaborazioni più creative che abbiamo mai realizzato. Glenn è un talento straordinario, fuori dagli schemi, e questi capi eccezionali reinterpretano gli archetipi e catturano l’essenza stessa dell’abbigliamento quotidiano. La campagna è unica, già iconica”.

L’umorismo è una componente centrale del lavoro di Martens, e sia la collezione che la comunicazione abbracciano ironia ed espressione personale. Per la campagna, Martens propone una rivisitazione del ritratto di famiglia, con un cast di personaggi che include le icone del cinema Joanna Lumley e Richard E. Grant, accanto a nuovi volti emergenti. Il casting riflette la passione di Martens per l’umorismo britannico, con numerosi richiami al Regno Unito presenti nella collezione. La campagna e la collezione verranno celebrate con un evento esclusivo a Londra.

“È stato molto divertente far parte dell’iconico ritratto di famiglia di Glenn Martens e H&M - commenta l'attrice e attivista Joanna Lumley -. Dico sempre che la moda migliore è quella che rompe le regole, le persone dovrebbero indossare ciò che vogliono, e ammiro lo spirito audace di Glenn e il suo occhio per reinterpretare le cose in modi insoliti”. Per l'attore Richard E. Grant collaborare con Martens, Joanna Lumley e H&M è un'opportunità "speciale". "Amo lo spirito della collezione - sottolinea - ognuno può indossarla a modo suo e far emergere la propria personalità. Lo shooting è stato esilarante! Mi sono divertito a interpretare il patriarca di questa crew elegante e un po’ stravagante". La collezione H&M Glenn Martens sarà disponibile dal 30 ottobre in selezionati punti vendita, tra cui Milano - Piazza Duomo, 25 e Roma - Via Del Corso, 476 e online su hm.com.