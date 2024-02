Luisa Spagnoli, viaggio a Deauville

Abolisce ogni eccesso Luisa Spagnoli per il prossimo autunno-inverno, in una collezione che coniuga l'eleganza più raffinata a elementi 'cocoon' come ampi maglioni avvolgenti, ampi giacconi furry morbidissimi e lunghi cardigan doppiopetto. Un viaggio di sola andata a Deauville, in un tour immaginario nei luoghi che hanno reso intramontabile questa località normanna, attualissima icona di charme della Côte Fleurie.

"E' una località simbolo di eleganza, sport, mondanità e saper vivere - spiega nel backstage Nicoletta Spagnoli, presidente, amministratore delegato e direttrice creativa del brand - è anche un luogo di villeggiatura in voga sin dall'Ottocento e l'ambientazione del film 'Un uomo e una donna' di Claude Lelouch, tra i miei preferiti". Sulle note di 'Une belle histoire' di Michel Fugain, la passerella è un'ode alla maglieria, sia negli abiti sia nei giacconi doppiopetto alternati a maxi polo con taschino logato. Le cappe sono lunghe e con colli staccabili, il caban in lana mohair con punto pelliccia risulta ultra soffice al tatto. Tra i colori chiave spiccano nero o bianco, blu oceano o verde militare. E poi rosso carminio, rosa baby, peonia, giallo olio, caramello e un beige venato da tocchi gold.

"E' un gioco tra opacità e lucentezza - osserva la stilista - c'è la maglia, il velluto e ancora dei filati con micro paillettes e in lurex quindi un'esplosione d'oro". Ai piedi le modelle sfoggiano ballerine nere con cinturino sul collo del piede, portate con lunghi calzettoni bianchi. Tra le borse la clutch in pelle nera o marrone intrecciata a mano, "è lavorata da laboratori locali e racchiudono l’artigianalità del territorio" spiega Nicoletta Spagnoli. Una lavorazione ripresa anche su cinturine intrecciate in pelle marrone, rosso e verde militare. (di Federica Mochi)