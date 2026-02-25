Redemption, torna l'aristopunk

Per la nuova collezione, il lavoro del direttore creativo Gabriele Bebe Moratti esprime un perfetto equilibrio tra sartorialità meticolosa ed elegante e influenze punk-rock di fine anni Settanta
'Aristopunk is back' da Redemption. Per la nuova collezione, il lavoro del direttore creativo Gabriele Bebe Moratti esprime un perfetto equilibrio tra sartorialità meticolosa ed elegante e influenze punk-rock di fine anni Settanta. Elementi che, nel corso degli anni, sono diventati la firma distintiva del brand. Nella collezione prende forma un’opulenta ribellione: un gioco dichiarato di contrasti che cattura lo spirito del mondo contemporaneo. Per Redemption, la moda è sempre un atto creativo che mantiene uno sguardo lucido sulla realtà. Per enfatizzare questa tensione, Moratti utilizza materiali delicati come georgette lurex, velluti devorati e rasi martellati, accostandoli a tessuti più corposi e intensamente lavorati quali broccati, paillettes, tweed ricamati ed ecopelle.
"Il contrasto, per Redemption, è l’essenza dell’eleganza moderna" dice Gabriele Moratti, fondatore e direttore creativo di Redemption. La palette cromatica si sviluppa attorno ad un ricco mix di viola e rosso, accanto al classico bianco e nero, illuminati da accenti metallici. Il risultato finale è fedele all’etica Redemption: raffinata sensualità ma carica di forza; eleganza con un twist urbano e ribelle. Protagonisti della collezione sono sicuramente gli abiti, sia lunghi che corti. Fluidi, sensuali, caratterizzati da profonde scollature sia davanti che dietro. Modernità senza tempo e orgogliosa manifattura italiana, pilastri del brand emergono invece in giacche regimental, redingote e corsetti strutturati.
Perfecto in ecopelle, completi sartoriali e bluse semi-trasparenti definiscono il guardaroba essenziale della donna Redemption, sospesa tra maschile e femminile, in un equilibrio tra rigore e libertà decorativa. Non mancano paillettes ricamate, stampe glitter e dettagli in metallo dorato a impreziosire i capi. Una volta combinati, questi elementi danno vita a un super mix che si traduce in un soffio fresco di ribellione nella moda contemporanea.