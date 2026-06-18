Palazzo Bovara, sede storica di Confcommercio Milano, ha ospitato la terza edizione dei Dealer Awards, l’evento ideato e organizzato da BtheOne Automotive per valorizzare le eccellenze della distribuzione automobilistica italiana.

La serata, patrocinata da Confcommercio Mobilità e Assomobilità Confcommercio Milano, ha riunito concessionari, rivenditori auto, aziende partner e protagonisti della filiera automotive.

“Iniziative come i Dealer Awards rappresentano un’occasione importante per fare il punto su un settore che sta attraversando una fase particolarmente delicata”, ha dichiarato Simonpaolo Buongiardino, presidente di Confcommercio Mobilità e Assomobilità. “Il mercato ha mostrato negli ultimi mesi segnali di crescita evidenti, ma resta da capire se questa tendenza potrà consolidarsi. Intanto aumentano in modo significativo le vendite di vetture elettriche e ibride e, nello stesso tempo, il rallentamento del mercato cinese potrebbe portare a una presenza ancora più forte di prodotti provenienti dalla Cina sui mercati europei. Siamo davanti a un possibile punto di svolta: per questo è fondamentale valorizzare il ruolo dei dealer, che sono chiamati a interpretare questi cambiamenti e ad accompagnare cittadini e imprese nelle nuove scelte di mobilità”.

Il momento centrale dell’evento è stato rappresentato dalla cerimonia di premiazione, articolata in sei categorie

Per la categoria Eccellenza nel sociale, promossa da Air, sono stati premiati Theorema e Logica, Cascioli e Iveco Orecchia.

Per Eccellenza nei processi, promossa da Aufinity, i riconoscimenti sono stati assegnati ad Autoingros, Ninicar e Gruppo Autoscala.

Nella categoria Eccellenza nel business dell’usato, promossa da BCA Italia, sono stati premiati Spazio Group, Ghedini e Pasquarelli Auto - Secondlife.

Per Eccellenza nella visione strategica, promossa da I.CAR, i premi sono andati a SVA Dakar, Cascioli e Frattin.

La categoria Eccellenza nella crescita, promossa da Opteven, ha visto premiati Tomasi Auto, Ceccato Automobili e Comer Sud.

Infine, per Eccellenza nell’innovazione digitale, promossa da Web Industry, i riconoscimenti sono stati assegnati a Trivellato, Bossoni e Car Lovers