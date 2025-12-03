circle x black
Alfa Romeo presenta Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione in serie limitata

Alfa Romeo presenta Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione in serie limitata
03 dicembre 2025 | 16.51
Redazione Adnkronos
Alfa Romeo introduce Giulia Quadrifoglio Collezione e Stelvio Quadrifoglio Collezione, due edizioni in tiratura limitata che celebrano un simbolo storico del marchio: il Quadrifoglio, emblema legato alla competizione e alle vetture più performanti della Casa. Le origini risalgono al 1923, anno in cui Ugo Sivocci conquistò la Targa Florio con la RL decorata dal celebre quadrifoglio portafortuna. Da allora l’emblema ha accompagnato i successi sportivi e, dal 1963 con la Giulia Ti Super, è diventato anche il marchio distintivo delle Alfa Romeo stradali più esclusive. Questo richiamo al passato ispira la nuova Collezione, prodotta in 63 unità per Europa, UK, MEA, Cina e Giappone.

Realizzate nello stabilimento di Cassino, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione nascono dall’incontro tra lavorazione artigianale e innovazione tecnica. L’identità visiva è immediata grazie alle tinte “Rosso Collezione Giulia” e “Rosso Collezione Stelvio”, due interpretazioni sviluppate a partire dal celebre “Rosso Villa d’Este”.

Alfa Romeo Quadrifoglio Collezione: stile, carbonio e un V6 da 520 CV

L’abitacolo riprende la stessa cura estetica. La plancia in pelle con cuciture rosse crea un ambiente avvolgente; i sedili in pelle e Alcantara riportano la numerazione da “ 1 di 63 Collezione” ; i sedili Sparco con guscio in carbonio e i rivestimenti in pelle su pannelli porta e bracciolo aggiungono un ulteriore tocco di esclusività.

Il cuore della Collezione è il 2.9 V6 da 520 CV, abbinato ad un impianto di scarico Akrapovic. La fibra di carbonio è presente sullo scudetto anteriore, calotte degli specchi, tunnel centrale e parte della plancia. A completare il quadro, il tetto in carbonio a vista e l’impianto frenante carboceramico con pinze brunite firmate Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione e Stelvio Quadrifoglio Collezione
