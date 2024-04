Alla Design Week anteprima mondiale della nuova Audi Q6 e-tron

In occasione della Milano Design Week, Audi presenta come tutti gli anni la sua visione del futuro. Fino al 28 aprile, gli spazi di House of Progress racconteranno l’approccio Audi alla mobilità a zero emissioni che sta trasformando il Brand in provider di mobilità a 360° gradi.

La premiere mondiale al pubblico del nuovo modello a elettroni Audi Q6 e-tron che rappresenta un'unicità nel mondo dell'automotive.

Unica nel suo genere anche l'istallazione del design Bjarke Ingels Group denominata “Reflaction”.

La creazione di design che domina House of progress di Audi rappresenta un un manifesto concettuale dove attraverso una selezione minimalista di elementi, l'area è suddivisa in quattro settori distinti che riflettono sia i principi tematici fondamentali dell'installazione sia gli anelli del logo Audi.