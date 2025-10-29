Allarme Acea, imminente stop produzione per blocco Cina forniture chip

L'industria automobilistica europea rischia "una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l'attività" delle case. E' l'allarme lanciato dall'Acea, l'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, che si dice "sempre più preoccupata" per lo scontro che "ha portato al divieto di esportazione dei chip Nexperia dalla Cina": una situazione che "rimane irrisolta mentre la situazione diventa ogni giorno più critica per la produzione automobilistica globale". I problemi "di fornitura del tipo di chip semplici utilizzati nelle centraline dei sistemi elettrici" delle vetture "sta colpendo duramente le case automobilistiche di tutto il mondo, anche in Europa" continua l'Acea spiegando che il settore "sta attualmente esaurendo le riserve, ma le scorte stanno rapidamente diminuendo".

Secondo un sondaggio condotto questa settimana tra i membri dell'associazione, "alcuni prevedono già imminenti fermi delle linee di assemblaggio". L'Acea ricorda che "esistono molti fornitori alternativi, ma ci vorranno molti mesi per creare la capacità aggiuntiva necessaria a soddisfare la carenza di fornitura. L'industria automobilistica non ha molto tempo prima che si facciano sentire gli effetti peggiori" di questa mancanza di processori.

"Sappiamo che tutte le parti coinvolte in questa controversia stanno lavorando duramente per trovare una soluzione diplomatica. Allo stesso tempo, i nostri membri ci stanno segnalando che le forniture di componenti sono già state interrotte a causa della carenza", ha dichiarato il Direttore Generale dell'ACEA, Sigrid de Vries. "Questo significa che lo stop delle linee di assemblaggio potrebbero essere questione di pochi giorni. Esortiamo tutte le parti coinvolte a raddoppiare gli sforzi per trovare una via d'uscita diplomatica da questa situazione critica" conclude de Vries.