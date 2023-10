Alpine presente al Salone Auto Moto d’Epoca 2023

Alpine sarà presente al Salone Auto Moto d’Epoca 2023 con uno spazio espositivo raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Un marchio che affonda le sue radici nel motorsport, un brand iconico della passione per le prestazioni, Alpine ha sviluppato la sua immagine partendo dalla progettazione di auto di serie performanti ma anche di monoposto di formula 1, vincenti.

Nel 2021 grazie al nuovo piano strategico Renaulution lanciato da Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, la casa automobilistica francese ha raggiunto traguardi ambiziosi, con vendite record a distanza di due anni dopo e con l’obiettivo di raddoppiare entro fine anno, il volume dei punti vendita.

Sull’onda di questo successo, Alpine si presenta al Salone Auto Moto d’Epoca 2023

“Auto Moto d’Epoca è il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa e rappresenta da anni l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori che possono immergersi nel passato e toccare con mano il presente e il futuro del mondo dell’auto. Un evento intergenerazionale, in grado di emozionare uomini, donne, giovani, appassionati o semplici curiosi”.

Il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa, in occasione del Salone Auto Moto d’Epoca, in programma nel capoluogo emiliano dal 26 al 29 ottobre, nello stand Alpine sarà esposta la Berlinette A110 1600VD, evoluzione tecnica della 1600S, vettura prodotta in soli 503 esemplari.

“ Alpine , con il suo ricco heritage, non poteva mancare a Bologna Fiere, un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di auto storiche e moderne. Noi del Club Renault Alpine Gordini Italia siamo orgogliosi di poter comunicare e diffondere i valori del brand Alpine al fianco di Alpine Italia, in questa come in tante altre occasioni” ha dichiarato Giorgio de Luca, Presidente C.R.A.G.I.