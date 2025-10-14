circle x black
Cerca nel sito
 

BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW

sponsor

BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW
14 ottobre 2025 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con il debutto sulla BMW iX3, il BMW Panoramic iDrive segna una svolta radicale nel modo in cui il conducente interagisce con il veicolo. Questo sistema nasce da anni di ricerca, test di usabilità e milioni di chilometri percorsi da veicoli connessi, con l’obiettivo di creare un’interfaccia che unisca immediatezza, ergonomia e personalizzazione.

La filosofia progettuale resta fedele al principio “hands on the wheel, eyes on the road”. I comandi essenziali rimangono fisici e facilmente accessibili, mentre tutto ciò che può essere gestito digitalmente è integrato nel nuovo ecosistema di controllo. Il risultato è un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e funzionalità intuitiva.

BMW Panoramic iDrive: ergonomia e innovazione al servizio della guida

Elemento distintivo è il BMW Panoramic Vision, un display proiettato sulla parte inferiore del parabrezza, che mostra le informazioni principali su una banda nera estesa da montante a montante. Il guidatore visualizza dati essenziali direttamente nel proprio campo visivo, mentre le aree centrali e destre possono essere configurate liberamente.

Sopra di esso si colloca il BMW 3D Head-Up Display, che integra grafica di navigazione e assistenza alla guida in una rappresentazione tridimensionale coordinata con il Panoramic Vision. A completare l’esperienza c’è il Central Display da 17,9 pollici, dotato di interfaccia QuickSelect, che consente di accedere alle funzioni principali senza passaggi intermedi.

Alla base del sistema opera il BMW Operating System X, che gestisce personalizzazione, aggiornamenti OTA e connettività tramite l’app My BMW.

Insieme, questi elementi trasformano il BMW Panoramic iDrive nel cuore tecnologico delle future generazioni BMW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
BMW Panoramic Vision BMW
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza