BYD conferma il proprio ruolo di protagonista globale nella transizione verso tecnologie di mobilità pulita raggiungendo un nuovo traguardo industriale: la produzione complessiva di 15 milioni di veicoli a nuova energia. Un risultato che evidenzia la crescita dell’azienda e la sua capacità di ampliare in tempi rapidi la diffusione di modelli elettrici e ibridi avanzati.

Il veicolo che ha segnato il nuovo record è stato assemblato nello stabilimento di Jinan, uno dei poli produttivi che negli ultimi anni ha contribuito in modo determinante all’espansione industriale del marchio. Il percorso di BYD nel settore dei veicoli a nuova energia inizia nel 2008 con il debutto del primo ibrido plug-in realizzato in grande serie.

Da allora la progressione è stata costante: per raggiungere il primo milione sono stati necessari tredici anni, mentre negli ultimi mesi la crescita ha assunto un ritmo decisamente più rapido, con il passaggio da dieci a quindici milioni di unità in poco più di un anno.

BYD: crescita dei veicoli a nuova energia nei mercati globali

Il 2025 rappresenta finora uno degli anni più dinamici per BYD. Nei primi undici mesi la produzione complessiva ha superato 4,1 milioni di unità, pari a un incremento superiore all’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Particolarmente significativo è anche l’andamento internazionale: le vendite estere hanno superato le 900.000 unità, oltrepassando già il totale dell’intero 2024 e consolidando la presenza del marchio in più di 110 Paesi e regioni.

L’espansione industriale è accompagnata da un forte impegno nello sviluppo tecnologico.

Le attività riguardano l’evoluzione delle batterie, le soluzioni per la gestione dell’energia, i sistemi di assistenza alla guida e la tecnologia Flash Charging a megawatt, destinata a ridurre sensibilmente i tempi di ricarica e prevista anche per il mercato europeo dal 2026.

In Europa BYD è attualmente attiva in 33 Paesi con circa mille punti vendita, con un piano di ampliamento della rete previsto entro il 2026.