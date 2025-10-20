Dalla Topolino alla 500e Giorgio Armani, Fiat auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma

E' di nuovo Fiat il partner 'automobilistico' della Festa del Cinema di Roma, tornando come Auto Ufficiale per la 20a edizione, in calendario fino al 26 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica. All'evento il brand propone - ai vistatori come sul tappeto rosso - alcuni dei suoi modelli più emblematici. Tra questi: la Grande Panda, l'allegra Topolino, la versatile 600 e la Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, un sentito omaggio all'eredità dello stilista da poco scomparso. L'iconica 500 è proposta in questa versione elettrica che è una fusione perfetta tra l'eleganza senza tempo di Armani e l'innovazione di Fiat ed è esposta in uno stand che riproduce l’atmosfera raffinata dell’Armani Hotel Milano. D'altronde la Festa del Cinema di Roma rappresenta il palcoscenico per Fiat per riaffermare la missione di procedere sulla strada dell'elettrificazione e di renderla più accessibile a tutti.

La partecipazione di Fiat alla kermesse romana celebra anche il legame del marchio con il mondo del cinema, un rapporto iniziato all'inizio del XX secolo. Nel corso degli anni, molti modelli Fiat sono stati scelti da grandi produttori per realizzare migliaia di film, documentari e spot pubblicitari, a testimonianza dell'importanza del marchio nella storia del cinema, grazie alle numerose vetture che oggi sono percepite come patrimonio nazionale anche al di fuori dell'industria automobilistica. Nel celebrare la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Fiat "non solo onora il suo percorso cinematografico lungo un secolo, ma guarda anche avanti, riaffermando la sua missione di rappresentare lo stile e la cultura italiana su un palcoscenico globale, attraverso automobili iconiche e al tempo stesso proiettate verso il futuro".