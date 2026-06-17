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Dodge Charger torna in Europa: elettrica o benzina, sempre muscle car

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Dodge Charger torna in Europa: elettrica o benzina, sempre muscle car
17 giugno 2026 | 07.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dodge apre ufficialmente gli ordini europei della nuova Dodge Charger, segnando il ritorno di una delle più iconiche muscle car americane. Nel sessantesimo anniversario del modello, la Casa statunitense presenta una Charger completamente rinnovata che punta sulla libertà di scelta, proponendo sia una versione elettrica sia una tradizionale motorizzazione a benzina.

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Sviluppata sulla piattaforma STLA Large, la nuova Charger è disponibile con carrozzeria a due o quattro porte e mantiene proporzioni muscolose, carreggiate allargate e una forte presenza scenica. La strategia Dodge è chiara: offrire diverse soluzioni tecniche senza rinunciare al carattere che ha reso celebre il modello.

Nuova Dodge Charger: elettrica da 670 CV o sei cilindri biturbo

La protagonista della gamma è la Charger Daytona, definita da Dodge come la prima muscle car elettrica al mondo. Nella versione Scat Pack sviluppa 670 CV e accelera da 0 a 96 km/h in appena 3,3 secondi, mentre la variante R/T eroga 536 CV. Entrambe adottano una batteria da 100,5 kWh e la trazione integrale di serie. Tra le soluzioni più particolari figurano il sistema PowerShot, che aggiunge temporaneamente circa 40 CV, e il Fratzonic Chambered Exhaust, studiato per riprodurre una sonorità coinvolgente anche su una vettura elettrica.

Per chi preferisce il motore termico, Dodge propone la nuova Charger SIXPACK, equipaggiata con il sei cilindri in linea biturbo Hurricane da 3 litri. La versione più potente raggiunge 550 CV e completa lo 0-96 km/h in 3,9 secondi, mentre la R/T si ferma a 420 CV. Non mancano soluzioni dedicate agli appassionati della guida sportiva come Launch Control, Line Lock e modalità a trazione posteriore su richiesta.

L’abitacolo propone un quadro strumenti digitale da 16 pollici, head-up display, telecamera a 360 gradi e numerosi sistemi ADAS di ultima generazione.

Gli ordini sono già aperti in Europa attraverso la rete ufficiale Dodge.

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