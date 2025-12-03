circle x black
ErreErre Fuoriserie presenta ForGiotto

03 dicembre 2025 | 16.52
Redazione Adnkronos
ErreErre Fuoriserie annuncia ForGiotto, un nuovo progetto automobilistico esclusivo nato per rendere omaggio a Giotto Bizzarrini, uno dei più importanti ingegneri italiani del Novecento.

L’idea trae origine da un progetto che Bizzarrini avrebbe voluto sviluppare negli anni Sessanta: applicare il concetto aerodinamico “ Breadvan” alla sua Iso A3/C, esasperandone l’efficienza.

Design: una coda tronca per l’aerodinamica

La vettura riprende in chiave moderna i principi aerodinamici del celebre “Kamm tail”, resi celebri dalla Ferrari 250 GT Breadvan progettata da Bizzarrini nel 1962. Le linee si contraddistinguono da un cofano affusolato, cerchi con gallettone, presa d’aria laterale e un’ampia coda tronca. Gli interni invece sono ispirati alle vetture da corsa dell’epoca, grazie al volante in legno, strumenti analogici, plancia in alluminio e sedili in pelle cuoio.

ForGiotto utilizza come base tecnica l’Iso A3/C, grazie ai telai e ai ricambi originali forniti da Iso Restorations. La carrozzeria è in alluminio battuto a mano che ospita sooot il cofano un V8 Chevrolet “small block” 327 da 5.358 cc, con potenze da 300 a oltre 400 CV. Il cambio è un Borg-Warner a 4 marce, il peso circa 1.200 kg.

La prima consegna è prevista dopo agosto 2026 ad un prezzo che parte da 690.000 euro + IVA,

ErreErre Fuoriserie Giotto Bizzarrini
