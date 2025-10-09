circle x black
Ferrari e-Vortex, il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano

09 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
In tempi record, meno di quattro mesi, è stato completato Ferrari e-Vortex, il nuovo circuito di prova realizzato accanto alla leggendaria Pista di Fiorano. L’infrastruttura, lunga circa due chilometri e sviluppata su una superficie complessiva di 37.000 metri quadrati, rappresenta un passo cruciale per ottimizzare i processi di collaudo delle vetture appena uscite dalla produzione.

Il circuito Ferrari e-Vortex è pensato per soddisfare le più avanzate esigenze di sviluppo e validazione, il tracciato garantisce test ripetibili e altamente precisi, rispettando i più rigorosi criteri di sicurezza. La configurazione è stata studiata per ricreare condizioni diversificate, in grado di esaltare le caratteristiche dinamiche delle vetture e permettere verifiche approfondite in ogni fase.

Ferrari e-Vortex, innovazione nel collaudo delle vetture

Il percorso si articola in settori differenti, ognuno dedicato a un aspetto specifico: due curve di ampio raggio con banking e pendenza longitudinale, un rettilineo centrale destinato a prove di accelerazione e frenata e una sequenza di curve di handling per analizzare il comportamento dinamico. Le pavimentazioni speciali, progettate con l’esperienza unica della Casa di Maranello, permettono studi accurati su comfort e prestazioni.

Grazie a Ferrari e-Vortex, una parte significativa delle attività di collaudo verrà progressivamente trasferita dalla strada alla pista, consentendo una valutazione più oggettiva delle performance e una rapida individuazione di eventuali anomalie. Questo approccio ridurrà anche l’impatto sulla viabilità circostante, concentrando i test in un’area dedicata e strutturata.

Il progetto include inoltre una nuova officina di revisione di 1.000 metri quadrati, dove verranno effettuate verifiche statiche e interventi mirati sulle vetture. La struttura è stata pensata per ottimizzare i flussi interni e rendere più efficiente l’intero processo di revisione, integrando perfettamente le attività di pista con quelle di controllo tecnico.

