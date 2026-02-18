Honda, per finanziamento in Italia partnership con Agos-Drivalia

Honda ha scelto Crédit Agricole Personal Finance & Mobility ed Efl, società interamente controllata da Crédit Agricole Sa e integrata nella divisione Crédit Agricole Leasing & Factoring, come partner finanziari per supportare la commercializzazione di auto e moto in 8 Paesi europei (Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svizzera) e per sostenere l'attività dei suoi concessionari. All'interno di questo ampio quadro paneuropeo, la partnership in Italia, attiva dal 1° gennaio 2026 sotto il marchio white-label Honda Financial Services, è guidata da Agos e Drivalia.

“L'accordo – si legge in una nota - consolida lo storico legame instaurato tra Honda e Agos in oltre 30 anni. In questo mercato, dove Honda ricopre un ruolo di primo piano, Agos supporterà i clienti privati e professionali, così come i concessionari, nei mercati auto e moto, mentre Drivalia fornirà soluzioni di noleggio sia per la clientela privata che per quella business. Agos manterrà inoltre il suo ruolo storico al fianco di Honda nei settori della nautica e del power equipment”.

La lunga collaborazione con Honda Italia e la sua rete di concessionari è la base di questo nuovo capitolo. Agos “mira ad affrontare le trasformazioni del mercato attraverso soluzioni di finanziamento avanzate, nuove tecnologie e un impegno concreto per la mobilità sostenibile”. Lavorando a fianco dei concessionari nei settori auto, moto, nautica e power equipment, Agos “rafforzerà la competitività e la fidelizzazione dei clienti, fornendo strumenti innovativi per supportare la crescita di Honda nel mercato italiano”. A partire dal 1° aprile, i servizi di leasing operativo in Italia saranno affidati a Drivalia. “La sua esperienza come società di noleggio, leasing e mobilità del gruppo Ca Auto Bank rende Drivalia il partner ideale per supportare l'offerta di Honda nei mercati auto e moto”. La società si occupa di mobilità a 360 gradi, fornendo una gamma completa di soluzioni, dai noleggi di ogni durata agli innovativi abbonamenti auto e al car sharing elettrico, che combinano flessibilità, sostenibilità e un'esperienza digitale fluida.

“Questa nuova partnership permetterà a Honda di rafforzare ulteriormente le proprie offerte in tutta Europa, rendendo i suoi prodotti accessibili e rilevanti per una gamma più ampia di clienti. Abbiamo scelto Crédit Agricole per la sua impareggiabile capacità di offrire servizi e prodotti di alta qualità in diversi mercati chiave europei, insieme all'impiego delle più recenti tecnologie. Confidiamo che questa relazione diventi un pilastro centrale nella nostra strategia per garantire un solido business sostenibile per Honda nella regione” sottolinea Joe Crump, presidente e managing director di Honda Financial Services.

“La fiducia dimostrata da Honda è la prova della forza del nostro modello, che si basa sulla nostra esperienza, sulla nostra presenza unica nel mercato europeo e sul nostro spirito innovativo. Insieme ad Agos, Ca Auto Bank, Drivalia ed Efl, siamo orgogliosi di supportare il nostro partner e il suo progetto di sviluppo in Europa”, precisa Stéphane Priami, ceo di Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e presidente di Agos e Ca Auto Bank.