Husqvarna estende la garanzia per ulteriori due anni su alcuni modelli di nuova generazione.

Saranno le concessionarie ufficiali Husqvarna Motorcycles a estendere la garanzia su diversi modelli, dalla gamma Travel Norden 901 e Norden 901 Expedition alla Naked Svartpilen 801.

Una iniziativa del tutto gratuita, che viene applicata automaticamente con l’unica condizione che sia stato rispettato il programma di manutenzione stabilito dalla Costruttore.

Un tagliando entro l’anno o il rispetto della manutenzione programmata presso un Concessionario ufficiale Husqvarna Motorcycles, queste le uniche condizioni per poter usufruire gratuitamente dell’estensione garanzia per ulteriori 24 mesi, per un totale di 4 anni.

Jens Tuma, Senior Head of Customer Service, afferma: “Consigliamo sempre ai nostri clienti di utilizzare la rete dei Concessionari ufficiali per far eseguire la manutenzione alle loro moto, proprio perché il personale è formato su quei modelli specifici e utilizza parti e accessori approvati. In questo modo possiamo garantire la migliore qualità possibile e la conservazione del valore delle moto, ed è anche una delle ragioni principali per cui siamo davvero felici di offrire questa estensione di garanzia ai clienti Husqvarna Motorcycles in tutto il mondo.”

La garanzia “Stile Garantito” è collegata alla moto e può essere trasferita a un nuovo proprietario nel caso in venga venduta la moto dal proprietario originale. Occorre essere registrati sulla piattaforma ufficiale del Concessionario Husqvarna Motorcycles, registrazione che può essere effettuata presso un Dealer ufficiale sul territorio italiano.