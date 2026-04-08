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Il noleggio sfiora il 34% di quota nel primo trimestre 2026

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Il noleggio sfiora il 34% di quota nel primo trimestre 2026
08 aprile 2026 | 07.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il noleggio si conferma uno dei principali motori del mercato automotive italiano, arrivando a sfiorare il 34% delle immatricolazioni complessive nel primo trimestre 2026. È quanto emerge dall’analisi condotta da ANIASA e Dataforce, che evidenzia un comparto in crescita del 10%, superiore al +8,2% registrato dall’intero mercato nazionale.

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Nei primi tre mesi dell’anno il settore del noleggio veicoli, tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, ha totalizzato 179.017 immatricolazioni, con un incremento di oltre 16.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare la crescita sono soprattutto le autovetture (+12,3%), mentre il comparto dei veicoli commerciali leggeri segna una flessione (-11,3%).

Un veicolo su tre immatricolato in Italia nel primo trimestre 2026 è destinato al noleggio

Tra le principali tendenze emerge la crescente presenza dei marchi cinesi, sempre più rilevanti anche nel comparto flotte. Nei primi tre mesi dell’anno sono state immatricolate circa 60.000 auto di produzione o origine cinese.

I dati confermano il ruolo trainante del noleggio in un mercato tornato in territorio positivo, con una crescita a doppia cifra e una quota record prossima al 34%”, ha dichiarato il presidente di ANIASA, Italo Folonari. “Resta però centrale il tema della fiscalità sull’auto aziendale, che continua a penalizzare il noleggio a lungo termine. È necessario un intervento normativo che allinei il sistema italiano a quello degli altri Paesi europei, anche alla luce della prossima riforma prevista dalla Legge Delega”.

Sul fronte dei modelli più richiesti, la Fiat Panda si conferma l’auto più noleggiata nel lungo termine con circa 6.000 unità, seguita dalla nuova Fiat Grande Panda. Completano la top five Volkswagen Tiguan, BMW X1 e Peugeot 3008, tutte sopra le 3.000 immatricolazioni.

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noleggio ANIASA e Dataforce
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