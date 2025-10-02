circle x black
Cerca nel sito
 

La Porsche Cayenne Electric ridefinisce gli interni del futuro

sponsor

La Porsche Cayenne Electric ridefinisce gli interni del futuro
02 ottobre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova Porsche Cayenne Electric porta l’abitacolo a un livello mai visto, trasformandolo in un vero spazio esperienziale dove il DNA sportivo Porsche incontra la più avanzata innovazione digitale. Il cuore del progetto è il Flow Display, il più grande schermo mai realizzato per una Porsche: curvo, perfettamente integrato e di utilizzo intuitivo. A completare l’esperienza, arrivano soluzioni inedite come i sedili posteriori regolabili elettricamente, il riscaldamento delle superfici e le modalità Mood, capaci di creare atmosfere dedicate per comfort, concentrazione o piacere di guida. La gamma ampliata di colori, materiali e inserti decorativi apre a infinite possibilità di personalizzazione.

Interni Cayenne Electric: design digitale e comfort assoluto

A bordo, lo spazio cresce e le funzioni di comfort si moltiplicano. I sedili posteriori, regolabili elettricamente di serie, offrono massima flessibilità, mentre le nuove modalità Mood combinano luci, climatizzazione, audio e seduta per scenari personalizzati. Il tetto panoramico in cristallo con Variable Light Control è il più grande mai installato su una Porsche: può essere trasparente, opaco o impostato su due livelli intermedi di luminosità.

Il sistema di riscaldamento delle superfici – dai sedili ai braccioli e ai pannelli porta – distribuisce calore in modo uniforme ed efficiente, rendendo l’abitacolo accogliente in ogni stagione. A completare l’esperienza ci sono illuminazione diffusa e luci di comunicazione integrate.

Personalizzazione senza limiti

La Cayenne Electric offre il più ampio programma di personalizzazione mai visto su un SUV Porsche: 13 abbinamenti cromatici interni, quattro pacchetti dedicati, cinque kit per inserti decorativi e nuove varianti leather-free come il Race-Tex con motivo Pepita. Ogni dettaglio, dalle impunture a contrasto agli accenti cromatici, contribuisce a creare un’auto su misura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cayenne Electric porsche
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza