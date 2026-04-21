Dalla Miura Roadster alla Sián Roadster, le serie limitate aperte del marchio raccontano il lato più esclusivo, estremo e visionario di Sant’Agata Bolognese.

Guidare una Lamborghini Roadster con motore V12 significa entrare in una dimensione in cui prestazioni e coinvolgimento sensoriale si fondono senza filtri. Modelli come Diablo Roadster, Murciélago Roadster e Aventador Roadster hanno reso celebre questa formula, ma esiste un livello ancora più raro ed elitario: quello delle few-off Roadster.

Si tratta di vetture costruite in numeri ridottissimi, nate per rappresentare il massimo della ricerca Lamborghini in termini di stile, tecnica e carattere. In queste auto l’esperienza open-air non è un semplice dettaglio, ma una parte essenziale del progetto. Ogni elemento, dalla linea della carrozzeria alla configurazione meccanica, è pensato per esaltare la sensazione di libertà e la forza espressiva del dodici cilindri.

Le origini di questa visione risalgono al 1968 con la Miura Roadster, esercizio di stile firmato Bertone che reinterpretava una delle auto più rivoluzionarie della storia dell’automobile. Già allora Lamborghini mostrava la volontà di spingersi oltre i canoni tradizionali, immaginando una supersportiva aperta capace di sorprendere per presenza scenica e personalità.

Le few-off Roadster Lamborghini tra design estremo e innovazione

La prima vera interpretazione moderna di questa filosofia arriva nel 2009 con Reventón Roadster. Realizzata in appena 15 unità, abbina un design ispirato al mondo aeronautico a un V12 6.5 aspirato da 650 CV, con una struttura che valorizza ampiamente la fibra di carbonio e introduce anche la strumentazione digitale LCD.

Nel 2014 tocca a Veneno Roadster, uno dei progetti più radicali mai usciti da Sant’Agata Bolognese. Prodotta in soli 9 esemplari, porta su strada soluzioni aerodinamiche derivate dal motorsport e affida le sue prestazioni a un V12 da 750 CV.

Due anni dopo arriva Centenario Roadster, omaggio al centenario della nascita di Ferruccio Lamborghini. In 20 esemplari concentra tecnologia evoluta, sterzata integrale e un V12 da 770 CV, anticipando contenuti poi estesi ad altri modelli della gamma.

Nel 2020, infine, Sián Roadster apre una nuova fase. Limitata a 19 unità, è la prima few-off Roadster Lamborghini elettrificata, con il V12 6.5 affiancato da un sistema ibrido a 48 volt per una potenza complessiva di 819 CV.