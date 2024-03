Il mercato auto Europa nel mese di febbraio 2024 è cresciuto del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nei primi due mesi del 2024, sono stati immatricolati in Europa e nel Regno Unito, complessivamente 2.012.136 unità, il mercato auto ha subito così una variazione del +10,9% rispetto al 2023.

Nell’area UE-EFTA-UK, a febbraio 2024, le immatricolazioni di auto con alimentazione alternativa sono cresciute del 17,9%. In crescita anche le BEV del 10,3% e le ibride, del 24,2%.

Mercato auto Europa 2024: a febbraio crescono le immatricolazioni di auto ricaricabili

Se consideriamo le vetture ibride leggere, plug-in e le elettriche, la loro quota nei primi 2 mesi del 2024, in Europa, è stata del 49,3% del mercato. Solo le BEV e PHEV hanno raggiunto il 20,5%.

In Italia nel mese di febbraio 2024, le immatricolazioni complessive ammontano a 288.948 unità, per un rialzo dell’11,7% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2023.

Secondo l’indice ISTAT, a febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua.

Cresce il consenso per le vetture a benzina con un +33,4% nel mese di febbraio 2024 e una quota di mercato del 31,2%. Cala invece la domanda per le alimentazioni diesel (-11,8% rispetto a febbraio 2023), per una quota del 14,6%.

Stentano a decollare anche le vetture ibride plug-in, le ricaricabili calano del 3,2% nel mese e del 16,6% nel cumulato. Le auto elettriche, al contrario, crescono del 3,1% nel mese, raggiungendo una quota di mercato del 3,4%.

Nei primi due mesi del 2024 crescono anche le autovetture con alimentazione GPL, in crescita del 12,9% e quella a metano del 6,3%.

“A febbraio 2024, il mercato europeo dell’auto prosegue il trend positivo avviato a gennaio, segnando un'altra crescita a doppia cifra (+10,2%)" afferma Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA.