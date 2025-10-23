circle x black
Cerca nel sito
 

MG supera le 40.000 immatricolazioni in Italia

sponsor

MG supera le 40.000 immatricolazioni in Italia
23 ottobre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo traguardo per MG Motor Italy, che in meno di dieci mesi, ha superato la soglia delle 40.000 unità vendute, eguagliando l’intero volume registrato nel 2024 e segnando un +30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Andrea Bartolomeo – Country Manager di SAIC Motor Italy ha commentato: " Il mercato italiano ha risposto con un entusiasmo incredibile alla nostra offerta di veicoli che uniscono storia, design moderno, tecnologia all'avanguardia e accessibilità. Raggiungere le 40.000 auto in così breve tempo va oltre il dato numerico: è la dimostrazione che la nostra strategia, focalizzata sulla mobilità sostenibile e l'elevata qualità, sta intercettando perfettamente le esigenze dei consumatori. Una sfida davvero impegnativa che con gli ingredienti giusti ci ha permesso di fare la differenza. Questo successo è un forte stimolo per tutta la squadra a proseguire con il nostro piano di espansione e innovazione. C’è ancora molto da fare ma oggi siamo consapevoli di essere sulla strada giusta per affrontare un mercato sempre più competitivo.”

Il successo di MG è fondato su mobilità sostenibile, accessibilità e qualità costruttiva

Tra i fattori chiave del successo, il percorso di elettrificazione è centrale soprattutto grazie alla tecnologia Hybrid+, introdotta negli ultimi 18 mesi, che ha portato al 56% la percentuale di modelli MG elettrificati rispetto agli endotermici in gamma.

La rete di vendita e assistenza costituita da partner commerciali di alto livello e di grande esperienza hanno anche loro contribuito al successo come l’apertura del magazzino ricambi nazionale, che unito alla qualità dei prodotti e a un posizionamento di prezzo competitivo, ha giocato un ruolo cruciale nel conquistare la fiducia dei clienti italiani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MG Motor Italy
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza