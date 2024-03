MV AGUSTA lancia l'iniziativa “we care”

MV Agusta ha rinnovato l'intera rete di Concessionari Ufficiali a livello globale e, per iniziare al meglio la nuova stagione motociclistica, lancia l’iniziativa “We Care”.

I controlli offerti con “We Care” sono completamente gratuiti e non sono vincolati all’acquisto di ricambi. Nel caso si verificasse la necessità di sostituire una parte, o se il cliente ne facesse richiesta, lo stesso godrà di un vantaggio del 20% sul prezzo di acquisto.

I clienti MV Agusta potranno effettuare un controllo gratuito alla propria motocicletta presso un Dealer o un Service Point ufficiale

La campagna " We Care" interessa tutte le motociclette MV Agusta prodotte a partire da gennaio 2018

Luca Martin, Chief Operations Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: "Siamo lieti di lanciare la nuova campagna "We Care" e siamo certi che sarà una grande opportunità per riconnetterci ai nostri clienti. Il rinnovo dell'intera rete di Concessionari, avvenuto nel 2023, consentirà ai nostri clienti di dare alle loro amate MV Agusta l'attenzione e la cura che meritano. La stagione sta iniziando, e non vediamo l'ora di portare di nuovo in strada le nostre MV insieme ai nostri clienti".