Nuova Honda CB1000F 2026: l’icona naked rinasce in chiave moderna

14 ottobre 2025 | 19.06
Redazione Adnkronos
La Honda CB1000F 2026 rappresenta il ritorno di una sigla leggendaria, reinterpretata secondo il linguaggio estetico e tecnologico più attuale. È una moto che unisce la purezza stilistica delle CB degli anni Ottanta con la raffinatezza meccanica e l’elettronica di ultima generazione, incarnando lo spirito sportivo che da sempre accompagna la Casa dell’Ala.

La nuova Honda CB1000F 2026 fonde stile retrò e tecnica moderna

Le proporzioni sono classiche, il faro tondo domina il frontale e il serbatoio scolpito confluisce in una coda compatta, disegnata per evocare le glorie della CB900F Bol d’Or e della CB750F. Ogni dettaglio, dalle grafiche alle cromature, rilegge in chiave moderna l’essenza del design heritage, con una precisione costruttiva che esprime qualità e cura artigianale.

Il motore, derivato dalla CBR1000RR Fireblade, è stato completamente rivisitato per offrire un’erogazione più piena e gestibile. Il quattro cilindri in linea da 999 cm³ sviluppa 124 CV a 9.000 giri/min e 103 Nm a 8.000 giri/min, accompagnato da un sound profondo e inconfondibile. Le nuove camme e i cornetti d’aspirazione ottimizzati rendono la risposta sempre pronta, trasformando ogni apertura del gas in un’esperienza coinvolgente.

La ciclistica adotta una forcella Showa SFF-BP da 41 mm e un monoammortizzatore Showa regolabile con leveraggio Pro-Link, mentre l’impianto frenante Nissin con pinze radiali a quattro pistoncini e dischi da 310 mm garantisce una potenza frenante di riferimento.

L’elettronica di bordo è al top: piattaforma IMU a sei assi, ABS Cornering, Throttle By Wire con tre riding mode e due profili personalizzabili, controllo di trazione HSTC e funzione anti-impennata. Il display TFT da 5”, dotato di Honda RoadSync, e la Smart Key completano una dotazione degna di una sportiva premium.

Sostenibile e curata nei materiali, la CB1000F utilizza elementi in polipropilene riciclato e offre una gamma di accessori originali per personalizzare estetica e comfort, disponibile nelle tinte Wolf Silver Metallic e Graphite Black.

