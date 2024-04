La nuova Hyundai Santa Fe ha un design audace ed è disponibile in configurazione 5 o 7 posti.

Una quinta generazione completamente rivoluzionaria, la nuova Hyundai Santa Fe ha un look immediatamente riconoscibile.

Un SUV che punta a offrire ai suoi passeggeri il massimo spazio interno, il tutto con un comfort, tecnologia e sicurezza ai vertici della categoria. Un’estetica elegante e una qualità curata nel minimo dettaglio.

A catturare l’attenzione all’interno dell’abitacolo è il design a forma di H del cruscotto e delle bocchette dell’aria, uno stile che dona una sensazione di libertà.

Da riferimento la sua capacità di carico, ben 711 litri in configurazione a 5 posti, con il portellone posteriore che si apre a tutta larghezza. Per un più facile accesso al tetto, il montante C è equipaggiabile con una maniglia a scomparsa.

Nuova Hyundai Santa Fe: interni e tecnologia

Sulla quinta generazione di Santa Fe è stato introdotto un inedito vano portaoggetti bilaterale che consente a tutte le persone a bordo, di accedere comodamente ai propri effetti personali, anche quando sono seduti sul divano posteriore.

Presenti nuove porte USB C a elevata potenza e un sistema wireless doppio ad alta velocità.

Il display del climatizzatore di bordo è da 6,6 pollici, i comandi per il riscaldamento e raffreddamento dell’abitacolo sono facili e intuitivi.

Ampia la connettività, tramite la tecnologia over-the-air è possibile aggiornare via etere i vari sistemi del veicolo senza alcun bisogno di recarsi in officina.

Il display curvo panoramico racchiude un cluster da 12,3 pollici e un secondo schermo, touch, sempre da 12,3 pollici.

L’infotainment integra diverse funzionalità multimediali e telematiche, tra cui Bluelink, Hyundai Live Services ed Apple CarPlay e Android Auto via wireless.

Sistemi di assistenza alla guida di livello 2

Un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida integrate nello Hyundai SmartSense.

Si tratta di tecnologie che massimizzano il comfort negli spostamenti quotidiani e nei lunghi viaggi.

Il Forward Collision-Avoidance Assist 2 è in grado di avvisare e attivare la frenata automatica d’emergenza nel caso in cui il veicolo che precede freni improvvisamente o rilevi un potenziale rischio di collisone frontale.

Un sistema che interviene anche in situazioni ben più complesse, come agli incroci e in presenza di traffico in arrivo lateralmente o anche durante le svolte a sinistra.

Altra novità assoluta è il Navigation-based Smart Cruise Control 2 che aiuta a mantenere una velocità sicura durante le curve in autostrada.

L’Highway Driving Assist 2 consente di mantenere la velocità e la distanza dal veicolo che precede oltre alla posizione al centro della corsia di marcia. Fornisce anche assistenza nel cambio di corsia durante la guida in autostrada.

Il pacchetto Hyundai SmartSense comprende anche:

• Safe Exist Assist

• Surround View Monitor

• Rear View Monitor

• Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist

• Intelligent Speed Limit Assist

• Remote Smart Parking Assist

• Front/Rear Parking Distance Warning.

Nuova Hyundai Santa Fe: motori e dotazione

La quinta generazione della Hyundai SantaFe sarà ordinabile sul mercato italiano a partire dalle prossime settimane. Il SUV coreano arriverà nelle concessionarie in estate.

L’offerta iniziale si basa sulla motorizzazione full hybrid 1.6 T-GDI a 2 ruote motrici e 4WD HTrac.

Entrambe sono disponibili in configurazione a 5 o 7 posti.

Il listino completo sarà pubblicato nel corso del mese di marzo, prevista anche la presenza in gamma dell’allestimento Business che comprende:

• cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 235/60 R18

• fari anteriori e posteriori FULL Led

• portellone posteriore ad apertura elettrica

• retrocamera e sensori anteriori e posteriori

• clima automatico bi-zona

• paddle al volante

• sistema di navigazione touch con display da 12,3 pollici

• Apple CarPlay e Android Auto wireless

• aggiornamenti OTA.

Su tutta la gamma Hyundai Santa Fe commercializzata in Italia, la garanzia è di cinque anni e chilometraggio illimitato.