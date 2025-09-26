La sesta generazione di Nissan Micra arriva per la prima volta sulle strade europee in versione 100% elettrica. Compatta, tecnologica e versatile, rappresenta un passo importante nella strategia di elettrificazione della Casa giapponese.

Nuova Nissan Micro: city car a zero emissioni

Realizzata sulla piattaforma AmpR, la nuova Micra misura 4 metri di lunghezza e 1,8 di larghezza, dimensioni ideali per la città senza rinunciare alla praticità. Il bagagliaio parte da 326 litri e può arrivare a oltre 1.100 abbattendo i sedili posteriori. Due le batterie disponibili: da 40 kWh con 317 km di autonomia e da 52 kWh che raggiunge fino a 416 km. Con la ricarica rapida in corrente continua, bastano 30 minuti per passare dal 15% all’80%.

La guida è personalizzabile grazie a tre modalità, Comfort, Sport ed Eco, a cui si aggiunge una quarta configurabile liberamente. Sospensioni multilink, sterzo preciso e coppia immediata rendono la Micra agile e piacevole in ogni contesto.

Lo stile porta la firma del Nissan Design Europe: linee pulite, passaruota scolpiti e cerchi da 18 pollici le conferiscono un aspetto deciso, quasi da crossover compatto. Undici combinazioni di colore tra carrozzeria e tetto a contrasto permettono di scegliere look sobri o più dinamici.

Dentro, la plancia integra due display da 10,1 pollici, uno per la strumentazione digitale e uno per infotainment e navigazione. Materiali soft-touch, illuminazione ambientale a 48 colori e sedili curati nei dettagli esaltano il comfort a bordo.Con Google Maps, Assistant e Play integrati, la connettività è immediata.

L’app NissanConnect Services consente di monitorare ricarica e funzioni del veicolo da remoto. Non mancano i più avanzati sistemi di sicurezza, dal ProPilot Assist con cruise control adattivo alla frenata automatica d’emergenza e al monitoraggio dell’angolo cieco.

Disponibile in Italia a partire da 18.500 euro con incentivi statali, la nuova Micra elettrica combina autonomia, praticità e tecnologia in un modello pensato per una mobilità urbana sostenibile.