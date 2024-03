Volkswagen ID.3 GTX è un’auto elettrica fuori dal comune, perché punta sulle prestazioni.

La versione d’accesso della nuova Volkswagen ID.3 GTX ha una potenza di 286 cavalli, un gradino più sopra si posiziona la Performance da 326 cavalli.

Entrambe le versioni hanno la trazione posteriore e un pacco batteria da 79 kWh (netti), posizionato nel pianale, esattamente al centro della vettura.

Uno schema che ha consentito non solo di abbassare il baricentro, ma anche di ripartire perfettamente il carico sugli assi.

Potenza ma anche e soprattutto prestazioni, grazie anche alla poderosa coppia massima (545 Nm), la GTX sfodera prestazioni straordinarie, nel classico 0 - 100 km/h impiega 6 secondi (5,6 per la Performance), per una velocità massima di 180 km/h (200 km/h per la Performance.

Volkswagen ID.3 GTX: più veloce e potente di un Golf GTI Clubsport

Il pacco batteria agli ioni di litio è da 79 kWh e supporta ricarica rapide fino a 175 kW. Con questa potenza, la batteria è in grado di passare dal 10 all’80% della sua capacità massima in circa 26 minuti. L’autonomia è di circa 600 km.

Rispetto alle altre versioni della ID.3, la GTX si caratterizza per un look marcatamente sportivo. Il paraurti anteriore è dotato di una nuova presa d’aria, Inedite anche le luci diurne, hanno la forma di due triangoli a LED sovrapposti che insieme hanno l’aspetto di una freccia. I cerchi in lega leggera sono da 20 pollici (modello Skagen), a richiesta saranno disponibili anche completamente in nero.

Nell’abitacolo è presente un nuovo cockpit con sistema di infotainment completamente rivisto. Il display centrale è da 12,9 pollici, la leva del cambio automatica è presente in prossimità dello sterzo.

Novità assoluta è l’integrazione di ChatGPT (intelligenza artificiale) e dell’assistente vocale IDA che può essere comandato tramite linguaggio