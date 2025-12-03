circle x black
Opel Mokka GSE: la nuova elettrica sportiva con DNA racing

Opel Mokka GSE: la nuova elettrica sportiva con DNA racing
03 dicembre 2025 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il debutto della Opel Mokka GSE segna un passo deciso nell’evoluzione sportiva della gamma elettrica del marchio tedesco. Un modello che trasforma l’esperienza maturata nei rally in una vettura di serie capace di coniugare prestazioni elevate, cura tecnica e una personalità visiva immediatamente riconoscibile. Spinta da un motore da 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, è attualmente l’elettrica Opel più potente mai prodotta per l’uso quotidiano: raggiunge una velocità massima di 200 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. Un carattere deciso, enfatizzato dalla presenza del differenziale autobloccante Torsen, di un telaio studiato appositamente e di una batteria da 54 kWh che assicura una gestione dell’energia equilibrata nelle modalità Sport, Normal ed Eco.

Le scelte tecniche derivano direttamente dal prototipo da competizione Opel Mokka GSE Rally, con cui condivide molti componenti ad alta tensione. Grazie al peso contenuto sotto le 1,6 tonnellate, la risposta del motore è immediata.

Prestazioni Opel Mokka GSE: la nuova elettrica più veloce del marchio

La forte impronta da competizione si traduce in un’estetica specifica: paraurti dedicati, elementi aerodinamici, cerchi da 20 pollici progettati per ridurre la resistenza all’aria e pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 sviluppati ad hoc. Le pinze freno gialle a quattro pistoncini firmate GSE aggiungono un dettaglio tecnico ben visibile, mentre la firma cromatica nero-giallo sottolinea l’appartenenza alla linea più sportiva.

L’abitacolo mantiene lo stesso linguaggio: sedili in Alcantara con poggiatesta integrati, cuciture a contrasto e plancia orientata al conducente. Il display digitale da 10 pollici è personalizzabile e fornisce dato su accelerazioni, gestione della batteria e specifiche GSE.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
