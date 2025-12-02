circle x black
Per Omoda & Jaecoo novembre da record in Italia, quota all'1,76%

Da inizio 2025 sono già oltre 13 mila le vetture immatricolate, premiate le scelte di design e tecnologia

Continua senza sosta la crescita di Omoda & Jaecoo sul mercato italiano: lo confermano i dati di novembre in cui con 2.204 immatricolazioni, il marchio cinese raggiunge una quota dell'1,76% con una penetrazione record nel segmento privati pari al 2,27%. Il dato rappresenta un aumento del 20% sui già positivi risultati del mese precedente e un traguardo storico nelle vendite dallo sbarco nel nostro paese a fine 2024, il tutto in contesto generale di mercato che rallenta. In dettaglio a novembre sono state immatricolate 1.331 Omoda e 873 Jaecoo con market share rispettivamente dell’1,48% e dello 0,79% tra i privati.Da inizio anno sono state immatricolate 13.287 Omoda & Jaecoo in Italia con una quota di mercato complessiva che sfiora l’un percento (0,93%), ma che ha già superato questa soglia psicologica tra i clienti privati con l’1,21%, in forte ascesa come dimostrano i più recenti dati.

Il mercato sembra quindi premiare la proposta di Omoda & Jaecoo che punta su un design distintivo, sull’elevato contenuto tecnologico e su soluzioni ibride all’avanguardia. Con il recente lancio di Omoda 5 SHS-H, con l’innovativo sistema full hybrid, mentre Jaecoo 7 Super Hybrid resta riferimento nel mercato Plug in, il marchio si sta affermando come leader nel segmento dei SUV ibridi grazie a costi di gestione contenuti e autonomie complessive da record.

