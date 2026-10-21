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Peugeot E-T16 Concept: la sportiva elettrica premiata al Salone di Parigi 2026

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Peugeot E-T16 Concept: la sportiva elettrica premiata al Salone di Parigi 2026
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21 ottobre 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Peugeot E-T16 Concept conquista il riconoscimento di Miglior Concept Car del Salone dell'Auto di Parigi 2026, assegnato dai giornalisti dell'Automotive and Motorcycle Media Association (AMAM).

Un premio che valorizza il progetto della Casa francese, capace di reinterpretare una delle automobili più rappresentative della propria storia sportiva attraverso un linguaggio stilistico contemporaneo e una motorizzazione completamente elettrica. La Peugeot E-T16 Concept celebra infatti il quarantesimo anniversario dei successi della leggendaria 205 Turbo 16 nel Campionato Mondiale Rally, recuperandone lo spirito agonistico senza limitarsi a una semplice operazione nostalgica.

Le proporzioni muscolose, la carrozzeria ribassata e le superfici scolpite definiscono un'interpretazione moderna della sportiva compatta ad alte prestazioni.

Particolarmente caratteristico il frontale, con una firma luminosa orizzontale e dettagli aerodinamici pronunciati che sottolineano l'impostazione estrema del prototipo.

Peugeot E-T16 Concept: anteprima sulle sportive del futuro

Sviluppata con il contributo degli specialisti Peugeot Sport, la E-T16 adotta una propulsione completamente elettrica capace di sviluppare 816 CV.

Una potenza che colloca il prototipo nel territorio delle supersportive, dimostrando come il marchio intenda esplorare nuove possibilità prestazionali attraverso l'elettrificazione.

L'attenzione non riguarda soltanto la meccanica, ma anche il rapporto tra conducente e automobile.

L'abitacolo introduce infatti il sistema Hypersquare, un comando di sterzo dalla forma innovativa abbinato alla tecnologia Steer-by-Wire, che elimina il collegamento meccanico tradizionale tra volante e ruote.

Questa soluzione permette di ripensare l'ergonomia della postazione di guida, favorendo un'interazione differente rispetto alle automobili convenzionali.

Il progetto anticipa inoltre alcuni orientamenti tecnologici e stilistici destinati a influenzare la prossima generazione di modelli elettrici Peugeot, compresa la futura E-208.

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