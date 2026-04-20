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Renault 4 Roland-Garros, il ritorno elettrico in chiave sportiva

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Renault 4 Roland-Garros, il ritorno elettrico in chiave sportiva
20 aprile 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un’interpretazione esclusiva che unisce design, tecnologia e suggestioni dal mondo del tennis

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La nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric debutta come showcar in occasione del torneo parigino, confermando il legame tra il marchio francese e uno degli eventi sportivi più iconici. Una presenza che non si limita alla visibilità, ma diventa racconto di stile e innovazione attraverso un modello che reinterpreta un’icona in chiave contemporanea.

La Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric si distingue per un’estetica definita “sportivo chic”, dove eleganza e funzionalità convivono senza forzature. La carrozzeria in Bianco Ghiaccio dialoga con dettagli neri e inserti color terra battuta, richiamando immediatamente l’identità visiva del torneo. I cerchi da 18 pollici e gli elementi grafici dedicati rafforzano un’immagine curata nei minimi dettagli, pensata per trasmettere carattere senza eccessi.

Particolarmente interessante la configurazione Plein Sud, con tetto apribile elettrico in tessuto. Una soluzione che amplifica la luminosità dell’abitacolo e restituisce una sensazione di apertura, quasi a voler portare all’interno dell’auto l’atmosfera dei campi da tennis all’aperto.

Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric tra design e dettagli esclusivi

All’interno, la Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric punta su materiali sostenibili e lavorazioni ricercate. Le sellerie, realizzate con tessuti riciclati, propongono una texture tecnica ispirata all’abbigliamento sportivo, mentre gli inserti blu e i richiami grafici creano un ambiente coerente e riconoscibile.

Ogni elemento contribuisce a costruire un’identità precisa: dal pomello del cambio che richiama l’impugnatura delle racchette, fino ai tappetini color terra battuta. Anche la plancia integra dettagli dedicati, con superfici retroilluminate e riferimenti diretti al torneo parigino, senza risultare mai ridondante.

Accanto alla showcar, il marchio porta a Roland-Garros anche altri modelli elettrificati, consolidando una strategia che guarda alla mobilità sostenibile. Una flotta composta in gran parte da veicoli elettrici e ibridi supporta l’organizzazione dell’evento, affiancata da soluzioni innovative come le navette autonome.

La versione definitiva della Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric arriverà sul mercato nell’autunno 2026.

Riproduzione riservata
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Tag
Renault 4 Roland Garros E Tech Electric design tecnologia sportivo chic sostenibilità
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