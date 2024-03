Nel corso dell’evento “Durabilità e sostenibilità delle opere di pavimentazione stradale. L’importanza dei controlli”, promosso a Bologna dall’Associazione Strade Italiane e Bitumi è emerso che il 2023 ha registrato una decisa ripresa della produzione di asfalto, principale indicatore dello stato di manutenzione della nostra rete stradale.

Lo scorso anno la produzione di bitume ha registrato un significativo aumento, raggiungendo quota 35 mln di tonnellate di conglomerato bituminoso, +12% rispetto al 2022.

Lo sviluppo della produzione è dovuto principalmente agli appalti ANAS che da qualche anno stanno svolgendo un ruolo decisamente trainante per l’economia del settore.

Gli effetti del PNRR però stentano a vedersi nel settore.

“I dati relativi allo scorso anno”, ha sottolineato nel suo intervento il Presidente SITEB – Alessandro Pesaresi, “evidenziano una ripresa dei lavori stradali che, dopo gli ultimi difficili anni, costituisce una boccata d’ossigeno per la nostra rete stradale e per l’industria del settore. Restano però diversi elementi fonte di preoccupazione. Su tutti, l’impiego effettivo dei fondi del PNRR per diverse opere stradali. Mancano ancora numerosi progetti e senza progetti non si può procedere né agli appalti, né tantomeno all’esecuzione delle opere. I tempi imposti dall’Europa per realizzare le opere sono oggi sempre più ridotti. Occorre fare presto. Serve oggi una politica di manutenzione pro-attiva, in grado di avviare una serie di interventi prima che il livello di degrado porti la nostra rete al di sotto del limite di sicurezza. Secondariamente il nostro Paese necessita di un inserimento di nuove figure negli enti committenti di lavori stradali e in particolare dei tecnici dei Comuni piccoli e delle Province”.

Nel corso dell’iniziativa, tra gli altri, sono intervenuti Antonio Bruzzone - Direttore Generale di BolognaFiere, Paolo Crescimbeni – Consigliere di città metropolitana di Bologna e Cesare Sangiorgi, docente dell’Università degli Studi di Bologna che ha approfondito il tema del sistema dei controlli nelle opere di costruzione e manutenzione delle pavimentazioni flessibili, offrendo un’analisi approfondita sull’argomento