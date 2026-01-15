Saic rilancia Maxus, dopo successo MG punta a veicoli commerciali

Dopo la ‘success story’ messa a segno con lo storico marchio MG (che nel 2025 ha superato quota 50 mila immatricolazioni), Saic Motor Italy, la filiale italiana del gigante automobilistico cinese amplia la sua presenza sul nostro mercato rilanciando il marchio Maxus nel settore dei veicoli commerciali. Un brand – ha ricordato Eduardo Gamberini, responsabile Maxus per l’Italia - “che già vanta presenza globale in 100 paesi, con oltre 100.000 unità nel 2025 e più di 2 milioni di unità vendute in 10 anni”.

Gamberini evidenzia l’importanza di puntare sull’Italia “scelta come prima national sales company in Europa” anche per via di un mercato dei veicoli commerciali leggeri per il quale è attesa una crescita a 180 mila veicoli l’anno. “Il 2026 – spiega Gamberini –sarà per Maxus un anno di costruzione per il quale non abbiamo grossi obiettivi ma il nostro target è di arrivare al 5% di quota di mercato entro 2028” grazie a un’offerta ampia ma al tempo stesso semplice e accessibile, con 1-2 versioni molto ricche di serie per ogni modello. Grazie all’esperienza di Saic, “che ha 5 aziende produzione veicoli commerciali e 2 centri di innovazione R&D, abbiamo vantaggi di equipaggiamento sulla concorrenza che si aggirano sui 1500-2000 euro ma in alcuni casi possono anche superare i 3 mila euro”.

“Saic Maxus è pienamente impegnata e preparata per il mercato italiano con una strategia di sviluppo locale a lungo termine” ha sottolineato Yang Huaijing, president di Saic Motor Commercial Vehicle. “Consideriamo l'Italia non solo un mercato di esportazione – ha aggiunto - ma anche il nostro hub strategico e la nostra vetrina per l'Europa grazie anche a un team sul campo, assistenza localizzata e una profonda comprensione delle vostre esigenze di mercato”. Al lancio – o meglio rilancio, visto che il brand era già stato proposto n Italia negli scorsi anni da un altro distributore – la gamma Maxus prevede 5 modelli e due motorizzazioni (diesel biturbo da 2 litri e 100% elettrico) mentre nel 2027 è atteso il primo ibrido con uno small van.