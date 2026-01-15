circle x black
Cerca nel sito
 

Saic rilancia Maxus, dopo successo MG punta a veicoli commerciali

sponsor

In Italia target 5% segmento, Yang 'consideriamo il vostro paese come nostro hub strategico e vetrina per l'Europa'

Saic rilancia Maxus, dopo successo MG punta a veicoli commerciali
15 gennaio 2026 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo la ‘success story’ messa a segno con lo storico marchio MG (che nel 2025 ha superato quota 50 mila immatricolazioni), Saic Motor Italy, la filiale italiana del gigante automobilistico cinese amplia la sua presenza sul nostro mercato rilanciando il marchio Maxus nel settore dei veicoli commerciali. Un brand – ha ricordato Eduardo Gamberini, responsabile Maxus per l’Italia - “che già vanta presenza globale in 100 paesi, con oltre 100.000 unità nel 2025 e più di 2 milioni di unità vendute in 10 anni”.

Gamberini evidenzia l’importanza di puntare sull’Italia “scelta come prima national sales company in Europa” anche per via di un mercato dei veicoli commerciali leggeri per il quale è attesa una crescita a 180 mila veicoli l’anno. “Il 2026 – spiega Gamberini –sarà per Maxus un anno di costruzione per il quale non abbiamo grossi obiettivi ma il nostro target è di arrivare al 5% di quota di mercato entro 2028” grazie a un’offerta ampia ma al tempo stesso semplice e accessibile, con 1-2 versioni molto ricche di serie per ogni modello. Grazie all’esperienza di Saic, “che ha 5 aziende produzione veicoli commerciali e 2 centri di innovazione R&D, abbiamo vantaggi di equipaggiamento sulla concorrenza che si aggirano sui 1500-2000 euro ma in alcuni casi possono anche superare i 3 mila euro”.

“Saic Maxus è pienamente impegnata e preparata per il mercato italiano con una strategia di sviluppo locale a lungo termine” ha sottolineato Yang Huaijing, president di Saic Motor Commercial Vehicle. “Consideriamo l'Italia non solo un mercato di esportazione – ha aggiunto - ma anche il nostro hub strategico e la nostra vetrina per l'Europa grazie anche a un team sul campo, assistenza localizzata e una profonda comprensione delle vostre esigenze di mercato”. Al lancio – o meglio rilancio, visto che il brand era già stato proposto n Italia negli scorsi anni da un altro distributore – la gamma Maxus prevede 5 modelli e due motorizzazioni (diesel biturbo da 2 litri e 100% elettrico) mentre nel 2027 è atteso il primo ibrido con uno small van.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
veicoli commerciali mercato italiano elettrico ibrido Saic Motor Italy Maxus
Vedi anche
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza