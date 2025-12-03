Nei primi mesi del 2025 la produzione della nuova Skoda Elroq ha superato le 100.000 unità, segnando un risultato che evidenzia la crescita del marchio nel segmento dei SUV 100% elettrici.

Il modello celebrativo, una Skoda Elroq RS in verde Mamba, è uscito dalle linee dello stabilimento di Mlada Boleslav, dove la Casa ha sviluppato un processo produttivo altamente flessibile, capace di realizzare sulla stessa linea vetture a combustione e modelli BEV. Una versatilità che consente tempi di risposta rapidi e un livello qualitativo che ha contribuito al successo commerciale del modello

La Elroq è anche il primo modello a introdurre il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, scelto per inaugurare una fase di rinnovamento dell’identità di Skoda. Fin dal lancio, il SUV compatto ha trovato spazio tra gli automobilisti europei grazie a un equilibrio tra dimensioni, efficienza e contenuti tecnologici.

Nei primi nove mesi del 2025 si è posizionato come secondo BEV più venduto in Europa, sostenuto da ottimi risultati anche sul piano dell’immagine, tra cui la conquista del Red Dot Design Award e la nomina ad Auto Tedesca dell’Anno 2026. Il modello è inoltre entrato nella short list del premio Car of the Year 2026, il cui esito è atteso a inizio gennaio.

Skoda Elroq: crescita, premi e risultati chiave

Un capitolo significativo arriva dal mercato tedesco, tradizionalmente uno dei più competitivi d’Europa: qui, l’Elroq ha raggiunto il vertice delle vendite elettriche più volte durante l’anno, totalizzando 3.320 immatricolazioni nel mese di ottobre.

La Germania si conferma così il mercato singolo più importante per il brand, con un pubblico che premia la combinazione tra design, autonomia e qualità costruttiva. In parallelo, la gamma elettrica Skoda continua a crescere grazie anche all’Enyaq, che insieme all’Elroq rientra stabilmente tra i dieci BEV più venduti del continente