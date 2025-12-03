circle x black
Cerca nel sito
 

Skoda Elroq raggiunge le 100.000 unità prodotte: un traguardo strategico per il marchio

sponsor

Skoda Elroq raggiunge le 100.000 unità prodotte: un traguardo strategico per il marchio
03 dicembre 2025 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nei primi mesi del 2025 la produzione della nuova Skoda Elroq ha superato le 100.000 unità, segnando un risultato che evidenzia la crescita del marchio nel segmento dei SUV 100% elettrici.

Il modello celebrativo, una Skoda Elroq RS in verde Mamba, è uscito dalle linee dello stabilimento di Mlada Boleslav, dove la Casa ha sviluppato un processo produttivo altamente flessibile, capace di realizzare sulla stessa linea vetture a combustione e modelli BEV. Una versatilità che consente tempi di risposta rapidi e un livello qualitativo che ha contribuito al successo commerciale del modello

La Elroq è anche il primo modello a introdurre il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, scelto per inaugurare una fase di rinnovamento dell’identità di Skoda. Fin dal lancio, il SUV compatto ha trovato spazio tra gli automobilisti europei grazie a un equilibrio tra dimensioni, efficienza e contenuti tecnologici.

Nei primi nove mesi del 2025 si è posizionato come secondo BEV più venduto in Europa, sostenuto da ottimi risultati anche sul piano dell’immagine, tra cui la conquista del Red Dot Design Award e la nomina ad Auto Tedesca dell’Anno 2026. Il modello è inoltre entrato nella short list del premio Car of the Year 2026, il cui esito è atteso a inizio gennaio.

Skoda Elroq: crescita, premi e risultati chiave

Un capitolo significativo arriva dal mercato tedesco, tradizionalmente uno dei più competitivi d’Europa: qui, l’Elroq ha raggiunto il vertice delle vendite elettriche più volte durante l’anno, totalizzando 3.320 immatricolazioni nel mese di ottobre.

La Germania si conferma così il mercato singolo più importante per il brand, con un pubblico che premia la combinazione tra design, autonomia e qualità costruttiva. In parallelo, la gamma elettrica Skoda continua a crescere grazie anche all’Enyaq, che insieme all’Elroq rientra stabilmente tra i dieci BEV più venduti del continente

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Skoda Elroq skoda Skoda Elroq RS
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza