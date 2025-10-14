Milano e i suoi tifosi hanno un nuovo modo per esprimere l’amore verso la propria squadra: arrivano i caschi EL’JETTIN Inter, nati dalla collaborazione tra Tucano Urbano e FC Internazionale Milano. Un connubio naturale tra due realtà che condividono le stesse origini e la voglia di superare i confini, portando lo stile nerazzurro anche su due ruote.

Per il brand milanese, da sempre legato alla mobilità urbana, rendere omaggio ai tifosi dell’Inter era quasi un dovere. Come spiega Florian Martin, Direttore Marketing del gruppo Mandelli, proprietario di Tucano Urbano dal 2021, “questa collaborazione nasce da due presupposti: lo scooter resta il modo più intelligente per raggiungere lo stadio e portare i colori della propria squadra è una forma d’orgoglio e appartenenza”.

Da qui l’idea di una special edition del demi-jet più amato del marchio, reinterpretato nei toni distintivi del club.

Caschi EL’JETTIN Inter: design, comfort e orgoglio nerazzurro

Il modello scelto è l’EL’JETTIN, vero best seller della gamma Tucano Urbano, apprezzato per il design curato, la qualità dei materiali e l’equilibrio tra comfort e prezzo.

Il casco è disponibile in due versioni dedicate ai tifosi:

• Nerazzurro Matt Black, con calotta nera opaca e fascia azzurra che ne sottolinea le linee;

• Interista Glossy White, con calotta bianco perla attraversata da una fascia centrale nerazzurra.

Entrambe le versioni esibiscono l’iconico logo dell’Inter sul fronte, il lettering INTER sul lato destro e l’anno di fondazione sul lato sinistro, per un tributo completo alla squadra milanese