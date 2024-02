Tesla potrebbe sbarcare in Italia con una nuova fabbrica e affiancare così il primo e unico produttore nazionale.

A confermare questa indiscrezione è il Ministro delle Imprese e del Made in Italia, Urso, il quale in occasione di un’audizione alla commissione Attività produttive di Montecitorio, ha dichiarato che in corsa per investire in Italia ci sarebbe anche Tesla.

Una conferma che è frutto di lunghe trattative che da mesi si susseguono, l’Italia è uno dei pochi paesi ad avere un unico produttore di automobili e ciò non spinge e favorisce la competizione.

Urso ha dichiarato che negli altri Stati dell’Unione Europea ci sono produttori storici ma anche diversi costruttori che sono in competizione tra loro e ciò stimola la competizione e non il monopolio.

Tesla in Italia

La notizia che nel mese di dicembre 2023 la BYD aveva superato in termini di vendite di auto elettriche, il noto produttore americano è stata riportata dalla stampa mondiale, ora c’è una nuova competizione in corsa e riguarda nuovamente questi due Marchi.

L’Italia è senza ombra di dubbio un Paese che attira gli investitori, soprattutto i produttori di auto elettriche, per via della totale assenza di competitor di Stellantis.

Nella famosa e apprezzata Motor Valley vengono realizzate supercar, Ferrari, Pagani e Lamborghini sono entità fuori dalla corsa all’elettrificazione anche se inevitabilmente saranno coinvolte in questa transizione, ma al di fuori di Stellantis, chi produce in Italia auto elettriche?

In Germania BMW, Mercedes e il Gruppo Volkswagen stanno offrendo sempre più modelli a zero emissioni, in Francia anche, nella corsa verso l’elettrificazione, l’Italia non può essere un semplice spettatore.