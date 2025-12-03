circle x black
TORRES EVT: il primo pick-up elettrico di KGM arriva nelle concessionarie italiane

03 dicembre 2025 | 16.52
Redazione Adnkronos
Il debutto di TORRES EVT segna un passaggio importante per il marchio KGM, che introduce nel mercato italiano il suo primo pick-up completamente elettrico. Una proposta che si rivolge a professionisti e imprese alla ricerca di un mezzo robusto, efficiente e dotato di tecnologie avanzate, mantenendo al tempo stesso la praticità tipica dei veicoli commerciali N1.

L’evoluzione della gamma elettrificata KGM trova nel nuovo pick-up un modello pensato per un utilizzo quotidiano intenso. La batteria LFP da 80,6 kWh offre fino a 420 km di autonomia (FWD), mentre il cassone garantisce una portata che arriva a 530 kg con configurazione a cinque posti. Non manca una capacità di traino di 1.800 kg, elemento decisivo per chi opera in cantieri, logistica e attività professionali.

TORRES EVT: autonomia, capacità di carico e tecnologia V2L

La cabina propone uno spazio sorprendente per la categoria, con ampio margine per gambe e testa anche in seconda fila. La dotazione tecnologica include due schermi da 12,3 pollici e il sistema di infotainment Athena 2.0 compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte della sicurezza, il set di sistemi ADAS risponde agli standard più aggiornati per l’assistenza alla guida.

Uno degli aspetti distintivi di TORRES EVT è la funzione V2L, che permette di utilizzare la batteria come fonte energetica esterna per alimentare utensili e dispositivi elettrici, una soluzione strategica per i professionisti che operano lontano da una rete di alimentazione tradizionale. Le modalità di ricarica comprendono AC trifase da 11 kW, presa domestica da 2 kW e fast charge DC, con tempi che partono da 36 minuti per passare dal 10% all’80%.

La gamma italiana si articola in tre versioni: Black Edge – 1a Edition (FWD), Style (AWD) e K-Line (AWD). In quanto veicolo N1, il modello beneficia degli incentivi elettrici 2025, una leva importante per aziende e flotte che puntano sulla riduzione dei costi operativi.

