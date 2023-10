Tutto pronto per la 40 Edizione di Auto e Moto d’epoca

Riflettori puntati sulla nuova sede bolognese per lo storico salone dedicato al mondo del Classic.

“Questa quarantesima edizione di Auto e Moto d'Epoca sarà rivoluzionaria: dopo 39 anni a Padova, Bologna ci ha permesso di rinnovare la manifestazione, ingrandirla, migliorarla, a partire dai padiglioni dedicati alle 2 ruote” - commenta Mario Carlo Baccaglini, CEO di Intermeeting. “Auto e Moto d'Epoca è ormai consacrata a livello europeo come la più grande manifestazione di passione dei motori: non c'è nulla in Europa che abbia le stesse dimensioni, gli stessi contenuti, la stessa completezza di prodotto e che può accontentare davvero tutti gli appassionati, permettendo loro, in un'epoca digitale, di poter vedere, toccare e capire le linee, il design, le componenti delle auto e delle moto. Penso sia importantissimo per la cultura dell'automobile poter partecipare a questo evento, perché rappresenta e racchiude in sé tutta l'evoluzione dell'auto - e quindi della società - dal dopo guerra fino ai nostri giorni”.

La 40 Edizione si articola su ben 235.000 mq. coinvolgendo 11 padiglioni da scoprire attraverso 4 nuovi percorsi tematici.

Mondo delle Classiche: dedicato a chi ha una grande storia, qui si potranno incontrare i Club e Registri storici, i grandi musei, le istituzioni motoristiche e i grandissimi marchi della Motor Valley, la culla del Automotive italiano dove la tradizione numero uno è innovare.

Percorso Auto: una raccolta senza pari di auto e moto d'epoca in vendita, dai rari esemplari da collezione alle promettenti Instant Classic e Youngtimers.



Percorso Moto: 15.000 mq per un vero e proprio salone dedicato a tutti gli appassionati delle moto storiche e ai nuovi modelli.



Percorso Ricambi: la più grande offerta europea di ricambi d'epoca, dalla meccanica all'elettronica del motore fino alle componenti per gli interni.



Quest’anno, per la prima volta in assoluto saranno presenti i sei musei più importanti d’Europa che uniscono le loro collezioni di Auto e Moto d’Epoca.

Auto e Moto d’Epoca sarò presented a domani presso Bologna Fiere dal 26 al 29 ottobre.