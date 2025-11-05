Si rinnova l’anima più giovane e dinamica di Vespa, icona senza tempo del design italiano. Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S introducono soluzioni tecniche e stilistiche che coniugano tradizione e innovazione, confermando il loro spirito metropolitano e contemporaneo.

Vespa Primavera e Vespa Sprint S: tecnologia, design e comfort

Il nuovo freno a disco posteriore garantisce maggiore sicurezza e precisione nella guida, mentre i cerchi da 12 pollici con disegno a cinque razze sdoppiate donano un aspetto sportivo ed elegante. La griglia laterale a cinque feritoie caratterizza la Sprint S, richiamando le versioni più grintose della storia Vespa.

L’innovativo sistema keyless semplifica l’avviamento: basta avvicinarsi e selezionare la modalità ON per partire, mentre il telecomando permette anche di aprire la sella e individuare lo scooter nei parcheggi affollati.

Il nuovo cruscotto Full LCD abbina stile classico e tecnologia, mostrando tutte le informazioni utili al viaggio e consentendo, tramite la piattaforma Vespa MIA, di gestire chiamate, messaggi, playlist e navigazione.

Le due famiglie Vespa offrono motorizzazioni 50, 125 e 150 cc, oltre a varianti elettriche con batterie removibili, ideali per chi cerca una mobilità sostenibile e urbana. Il tradizionale body in acciaio continua a rappresentare un simbolo di solidità e artigianalità italiana.

Colori come Verde Amabile, Beige Avvolgente, Rosso Coraggioso e Giallo Disinvolto esprimono una personalità vivace, mentre la gamma di accessori dedicati, portapacchi, parabrezza, cupolino e nuove protezioni perimetrali, amplifica comfort e possibilità di personalizzazione.