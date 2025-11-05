circle x black
Cerca nel sito
 

Vespa Primavera e Vespa Sprint S: l’evoluzione di uno stile incofondibile

sponsor

Vespa Primavera e Vespa Sprint S: l’evoluzione di uno stile incofondibile
05 novembre 2025 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si rinnova l’anima più giovane e dinamica di Vespa, icona senza tempo del design italiano. Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S introducono soluzioni tecniche e stilistiche che coniugano tradizione e innovazione, confermando il loro spirito metropolitano e contemporaneo.

Vespa Primavera e Vespa Sprint S: tecnologia, design e comfort

Il nuovo freno a disco posteriore garantisce maggiore sicurezza e precisione nella guida, mentre i cerchi da 12 pollici con disegno a cinque razze sdoppiate donano un aspetto sportivo ed elegante. La griglia laterale a cinque feritoie caratterizza la Sprint S, richiamando le versioni più grintose della storia Vespa.

L’innovativo sistema keyless semplifica l’avviamento: basta avvicinarsi e selezionare la modalità ON per partire, mentre il telecomando permette anche di aprire la sella e individuare lo scooter nei parcheggi affollati.

Il nuovo cruscotto Full LCD abbina stile classico e tecnologia, mostrando tutte le informazioni utili al viaggio e consentendo, tramite la piattaforma Vespa MIA, di gestire chiamate, messaggi, playlist e navigazione.

Le due famiglie Vespa offrono motorizzazioni 50, 125 e 150 cc, oltre a varianti elettriche con batterie removibili, ideali per chi cerca una mobilità sostenibile e urbana. Il tradizionale body in acciaio continua a rappresentare un simbolo di solidità e artigianalità italiana.

Colori come Verde Amabile, Beige Avvolgente, Rosso Coraggioso e Giallo Disinvolto esprimono una personalità vivace, mentre la gamma di accessori dedicati, portapacchi, parabrezza, cupolino e nuove protezioni perimetrali, amplifica comfort e possibilità di personalizzazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vespa Vespa MIA
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza