Aldo Moro, 46 anni fa la strage di Via Fani

Quarantasei anni fa il rapimento a Roma del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Era il 16 marzo 1978 quando un commando delle Brigate Rosse irruppe in via Fani intorno alle 9 del mattino sequestrando Moro e uccidendo cinque agenti della sua scorta. Il corpo dello statista verrà fatto ritrovare nel bagagliaio di un'auto in via Caetani. Aveva 61 anni. "A noi tutti spetta il compito di ricordare e onorare il loro sacrificio, affinché quegli anni bui non tornino mai più", ha detto sui social la premier Giorgia Meloni.