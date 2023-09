"Il caso di New York", che ha deciso una stretta sugli affitti brevi, "è un po' eclatante, però, è un riferimento". E' quanto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala all'università Bicocca della metropoli lombarda. "Il Comune vorrebbe fare una scelta che, se non è come quella di New York, va in quella direzione" spiega facendo riferimento a quanto accaduto di recente nella Grande Mela.