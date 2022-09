Nasce 'On Radar', il Think Tank della Fondazione Menarini

Accendere un radar sulla società italiana, per osservarla, individuarne i problemi e, attraverso il confronto, l'analisi e il dialogo, mettere in campo idee nuove e progetti per innescare i cambiamenti fondamentali per il futuro del nostro Paese. Nasce con questo obiettivo 'On Radar', il Think Tank della Fondazione Internazionale Menarini, presentato nel corso di un evento stampa a Roma. A guidare e coordinare i lavori del laboratorio sarà Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria per 11 anni consecutivi e oggi anche presidente della Fondazione Expo Roma 2030.

On Radar, come spiega il nome, cercherà di mettere a fuoco potenzialità e nodi da risolvere su varie tematiche sociali, economiche e culturali, ma anche industriali e ambientali. "Si tratta di un'iniziativa pensata a lungo - sottolinea Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini - che nasce dall'attenzione della nostra azienda a temi come l'inclusione, il fair play nello sport, l'arte. Siamo fermamente convinti che una grande azienda, una grande azienda farmaceutica, sia un organismo vivente all'interno del contesto sociale ed economico. E' importante, dunque, comprendere meglio questo contesto e dare un contributo concreto, non strettamente collegato al farmaceutico".

"Sono profondamente orgoglioso di iniziare questa nuova avventura del Gruppo Menarini - commenta Scaccabarozzi - Con questo progetto accendiamo un radar per intercettare idee nuove e tematiche importanti per il Paese, facendo dialogare personalità illustri e interlocutori diversi. Ci daremo delle priorità e avanzeremo delle proposte, cercando di trasformare le difficoltà in sfida. Questo è un progetto per il Paese, vogliamo dare un contributo concreto", rimarca il direttore di On Radar.

Il Think tank si metterà subito all’opera. "Prima della fine dell’anno abbiamo in programma un primo appuntamento", afferma Lucia Aleotti, senza rivelare di più. "Vogliamo metterci a disposizione e dare il nostro contributo al nuovo esecutivo”, chiosa Scaccabarozzi ricordando che "dalla scienza all’arte, dall’economia alla medicina, Fondazione internazionale Menarini promuove da anni lo sviluppo dei saperi e il Think Tank On Radar si inserisce perfettamente in questa vocazione che mira a trovare connessioni tra diverse discipline. E devo dire che appena arrivato in Menarini, mi sono sentito a casa".