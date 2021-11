Nassiriya, Mattarella: "Italia esempio operazioni pace"

"Nelle operazioni di ristabilimento della pace e per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, la Repubblica Italiana continua a rappresentare un esempio, grazie alla vicinanza e alla capacità di dialogo con le popolazioni locali". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato al ministro della Difesa Lorenzo Guerini in occasione dell'anniversario della strage di Nassiriya del 2003 in Iraq. Furono 19 gli italiani a morire nella cittadina nel sud dell'Iraq dove il nostro Paese aveva la base del contingente.