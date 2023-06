Nuova Mercedes Classe A: la premium compatta

Nuova Mercedes Classe A esprime al meglio il concetto di “Entry Luxury”, ossia la strategia della Casa tedesca nell’offrire un livello di equipaggiamento e dotazioni da vettura premium, anche per le versioni meno costose.

Il restyling non ha cambiato le dimensioni della Nuova Mercedes Classe A, ma ne ha modificato in parte l’aspetto.

La baby Benz è lunga 4,42 metri, larga 1,80 metri, alta 1,46 metri, con un passo di 2,73 metri ed è disponibile sia in versione hatchback che sedan.

Il nuovo frontale ospita gruppi ottici a LED, cambia anche la mascherina che si è evoluta e propone il design delle classi superiori. La linea, visivamente, trasmette potenza, con il cofano che presenta due rigonfiamenti, una sportività avallata dal nuovo design dei cerchi che arrivano fino a 19 pollici.

Al suo aspetto accattivante contribuisce anche il design della parte posteriore con il nuovo diffusore ed i gruppi ottici a LED.

Diverse le tinte carrozzeria, è così possibile scegliere fra tre colori pastello e sei metallizzati, nuovi il Manufaktur Grigio Montagna e Rosso Patagonia.

Nuova Mercedes Classe A: dotazioni e allestimenti

L’Entry Luxury nell’abitacolo è più evidente con il doppio display di serie, il primo da 7 pollici è riservato alla strumentazione ed il secondo da 10,25 ospita il sistema d’infotainment.

Le bocchette d’aerazione, rotonde ed a forma di turbina, sono un classico della Casa della Stella a Tre Punte, un omaggio al mondo dell’aviazione.

Il volante, compatto, è rivestito, di serie, in pelle nappa e ben si abbina al carattere della console centrale che è stata ridisegnata.

Gli allestimenti disponibili per la nuova Classe A sono sette: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line e Premium Plus AMG Line.

A partire dalla versione d’accesso, la dotazione include la telecamera per la retromarcia e il pacchetto USB.Con il restyling la nuova Classe A è stata rinnovata anche nella motorizzazione, con la gamma che è stata completamente elettrificata ed ora comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti in base all’allestimento, ma soprattutto un sistema mild hybrid a 48 Volt che