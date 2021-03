Nuovo Dpcm, Salvini: "Questo sia l'ultimo, sui vaccini l'Ue si dia una mossa"

(Adnkronos)

Il nuovo Dpcm del governo Draghi che stabilirà le misure anti-Covid fino a Pasqua sia l'ultimo. A chiederlo è il leader della Lega Matteo Salvini. "Il rispetto della norma e della Costituzione deve tornare a prevalere, quindi che sia l'ultimo Dpcm e poi si passi ai decreti approvati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento", afferma Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

Il leader leghista chiede anche un'accelerata sui vaccini: “Io domani incontrerò il ministro della Salute di San Marino Roberto Ciavatta per la proposta che ha fatto la Repubblica di San Marino per il vaccino Sputnik, perché penso - sottolinea Salvini - che la salute degli italiani dovrebbe venire prima di qualsiasi ragionamento, rivolgiamoci a chiunque ci può aiutare. Negli Stati Uniti è stato approvato il vaccino Johnson & Johnson che richiede solo una dose e mi auguro quindi - sollecita il vertice del Carroccio - che anche a Bruxelles si diano una mossa”.

Il segretario della Lega torna poi a insistere anche sulla necessità di estendere il modello Genova per accelerare sulle opere pubbliche. "Penso che il virus ci imponga velocità e serietà, quindi azzerare la burocrazia e il Codice degli appalti significa creare migliaia e migliaia di posti di lavoro", sostituendolo "con la normativa europea. Chi ha visto che cosa è successo a Genova - aggiunge il Salvini - ha capito: si possono fare grandi opere pubbliche senza tangenti, senza ritardi, senza incidenti sul lavoro, azzerando la burocrazia. Quello che si è fatto a Genova si può fare a Reggio Calabria, a Roma, a Milano, a Napoli. Penso che qualunque amministratore sappia che i 209 miliardi che ci metterebbe a disposizione l'Europa possono essere spesi se si taglia la burocrazia".

Sull'immigrazione "occorrerà tornare a un controllo sereno, legittimo, dovuto e doveroso dei nostri confini di chi entra e di chi esce. Proprio ieri - ricorda il leader del Carroccio- la relazione annuale dei Servizi segreti al Parlamento ha parlato di organizzazioni malavitose che gestiscono il traffico di esseri umani in Tunisia e in Libia e quindi si arricchiscono e poi con quei soldi comprano droga e armi. Non possiamo continuare ad essere complici di questo traffico, quindi ci aspettiamo che ci sia un atteggiamento europeo: visto che si invoca sempre l'Europa ci aspettiamo - insiste Salvini - anche il controllo dell'immigrazione clandestina sia simile a quello che fanno gli amici spagnoli, francesi, tedeschi, greci, maltesi. Ricordo che siamo passati dai 200 sbarchi di inizio 2019 ai cinquemila di gennaio e febbraio di quest'anno. Normativa alla mano - sostiene il leader leghista - si possono soccorrere coloro che ovviamente hanno il sacrosanto diritto di essere soccorsi senza che sia solo l'Italia ad essere punto di arrivo di barchini e di barconi in tutta Europa, perché tutti gli altri Paesi europei hanno ridotto drasticamente gli arrivi".

Quindi passando a un tema decisamente più leggero ma estremamente popolare con il Festival di Sanremo, "confesso che di solito non guardo molto" ammette, "ma ieri ho mandato un messaggio all’amico Sinisa Mihajlovic, perché mi aspetto il suo duetto con Ibra e magari quest’anno lo guarderò un po’ di più”.